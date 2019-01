lona Staller | «Il mio vitalizio? Da 2mila a 800 euro | non riesco a pagare le bollette»

Ilona Staller - l'ultimo capolavoro di Luigi Di Maio : "Ora aspetto il reddito di cittadinanza" : Ilona Staller, con il dente avvelenato perché le vogliono togliere il caro vitalizio, in una intervista al Giornale se la prende coi grillini. "Questa manovra, atta a tagliare le pensioni degli italiani, rappresenta per i 5 stelle soltanto un modo per continuare a finanziare i propri lauti stipendi.

Ilona Staller - vitalizio tagliato : ‘Costretta a vendere il mio appartamento’ : Tempi duri per Ilona Staller. La pornodiva conosciuta come Cicciolina si è vista tagliare il vitalizio da ex parlamentare (l’attrice era stata eletta alla Camera nel 1987 con il Partito Radicale) e ora si troverebbe in una situazione molto difficoltà, tanto che ospite della trasmissione radiofonica I lunatici di Rai Radio 2 ha confessato: “Io prendevo 2mila euro, ora sono 800. Ditemi voi come faccio a pagare la luce, il condominio, ...

Ilona Staller si racconta. Tra presente e passato : Il passato politico Staller ha raccontato anche di quanto fosse diverso lo scenario sociale tra il 1987 e il 1992, nel periodo in cui anche lei entrò negli ingranacci della politica: 'In quel periodo ...