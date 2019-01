Lollobrigida di bronzo | pattinaggio nella storia

Pattinaggio - bronzo della Lollobrigida nell'All around : mai così bene una azzurra : Francesca Lollobrigida riscrive la storia del Pattinaggio di velocità italiano conquistando la medaglia di bronzo nella classifica Allround, la più classica e prestigiosa, agli Europei di Pattinaggio ...

Short Track – Pista Lunga - Francesca Lollobrigida fa la storia : Bronzo agli Europei di Collabo! : Nella seconda giornata sul ghiaccio dell’Arena Ritten, Francesca Lollobrigida, romana dell’Aeronautica Militare, conquista la prima medaglia femminile italiana di sempre nell’Allround di una rassegna continentale L’opera è completa e l’ambizione della vigilia si trasforma in realtà: agli Europei di casa di Pista Lunga a Collalbo Francesca Lollobrigida riscrive la storia del pattinaggio di velocità italiano ...

Speed skating - Europei 2019 : Francesca Lollobrigida - SEI GRANDISSIMA! Bronzo all-round leggendario - la romana si consacra come campionessa totale! : Sorridente e soddisfatta. Francesca Lollobrigida entra nella storia dello Speed skating italiano, cogliendo un Bronzo negli Europei all-round a Collalbo (Italia) ricco di significati. La ricordavamo in lacrime dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud) e quel settimo posto anonimo nella mass start. Oggi si è voltata pagina perchè l’azzurra con determinazione e tanto lavoro ha colto un podio di grande qualità in un contesto ...