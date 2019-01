Lo Stato non sei tu | Saviano contro Salvini

Non c'è pace per Meghan : arreStato il suo fratellastro : Thomas Il fratellastro di Meghan Markle è stato arrestato per guida in stato di ubriachezza. Il 52enne guidava ubriaco quando la Polizia dell'Oregon lo ha fermato alle due di notte, prendendolo poi in ...

Juncker chiede a Romania tregua interna durante presidenza Ue. Iohannis : “Lo Stato di diritto non è negoziabile” : Missione compiuta, o almeno così pare, per la visita di due giorni del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker alle massime cariche dello stato romeno a Bucarest, in occasione della solenne inaugurazione del semestre di presidenza romena del Consiglio Ue. Juncker, a quanto ha riferito lui stesso alla stampa dopo gli incontri, ha avuto assicurazioni da parte delle autorità romene sul fatto che le attuali profonde controversie di politica ...

Torino - licenziata con l’accusa di avere rubato un monopattino. Giudici : “Non è Stato furto - va reintegrata” : Era stata licenziata perché si “era appropriata di un bene non di sua proprietà”, anche se quell’oggetto era stato recuperato dalla spazzatura ed era destinato al macero. Ma i Giudici della sezione Lavoro della Corte d’Appello di Torino hanno ribaltato la sentenza di primo grado e stabilito che il monopattino recuperato il 30 giugno 2017 da Aicha Elisabethe Ounnadi, che voleva fare un regalo a suo figlio, non è stato rubato. ...

Amanda Lear : "Con Bowie non è Stato un colpo di fulmine. Gli mancava l'educazione - ma aveva voglia di scoprire tutto" : "Così dissi 'ciao ciao' a David Bowie". Amanda Lear ha raccontato a I miei Vinili su Rai 3 cosa l'ha spinta a lasciare David Bowie: un'opportunità di lavoro. "Nel 1978 andai a Monaco di Baviera, iniziava l'era della discomusic e mi offrirono un contratto di 7 anni. Serviva qualcuna che cantasse un po' come Marlene Dietrich". E così gli disse addio.Alla Rai ha ammesso che non è stato amore a prima vista tra loro: "Non ...

Sanremo 2019 - Baglioni non "epurato" dopo il caso migranti. Ma Rai Uno : «È Stato un comizio» : Il Festival di Sanremo non è ancora cominciato ed è già in un mare di polemiche. Il commento di Claudio Baglioni sull'immigrazione «siamo un po' alla farsa»...

Perché l'arrivo dello Stato in Carige non giova né a Genova né all'Italia : ... come quella vinta da Intesa nel caso delle banche venete, magari con una fisionomia nuova, per esempio con una specializzazione nei comparti tipici dell'economia genovese come lo shipping , il ...

Trump e i migranti : 'Sul muro non mollo - accordo o Stato d'emergenza' : La sfida fra i Dem e Trump si fa sempre più spinosa. Dopo che il presidente ha definito i Dem 'pazzi', e questi hanno risposto accusandolo di 'fare i capricci', Trump ieri è andato al confine fra il ...

Destiny 2 : Bungie sblocca la Forgia di Bergusia - anche se il puzzle non è ancora Stato completato : In questi giorni i giocatori di Destiny 2 in possesso dell'espansione L'Armeria Nera stanno sudando 7 camice al fine di risolvere un ostico puzzle (al momento non ancora risolto) che una volta completato, garantirà l'accesso alla Forgia di Bergusia.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il puzzle si è rivelato talmente complesso che nessuna squadra è ancora riuscita a risolverlo, per questo motivo Bungie ha deciso di sbloccare l'accesso ...

Sea Watch - Giuseppe Conte : “È Stato un caso eccezionale - nostra fermezza su migranti non cambia” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, torna sulla questione dei migranti e delle navi Sea Watch e Sea Eye: "Un caso eccezionale, una soluzione eccezionale che rivendico, non mette in discussione la linea di fermezza del governo, la coerenza della nostra azione". Intanto Salvini chiude la polemica con Conte: "Ci siamo chiariti".Continua a leggere

Roma : non vuole chiudere storia d’amore e picchia ex compagna - arreStato : Roma – Un 24enne capoverdiano proprio non si rassegnava alla fine della loro storia d’amore e cosi’ ieri, in piena notte ha bussato nuovamente alla porta della sua ex che, spaventata, non ha aperto. L’uomo, pero’, non si e’ fatto scoraggiare e rompendo il chiavistello e’ riuscito a introdursi nell’abitazione, scagliandosi contro la donna, colpendola ripetutamente con calci e ...

Banca Carige - Luigi Di Maio : “Non ci mettiamo un euro - oppure diventa dello Stato” : Il nodo da sciogliere è ancora quello della possibile nazionalizzazione, su cui il ministro dell'Economia Giovanni Tria non è d'accordo, preferendo in vece una soluzione di mercato: "La nazionalizzazione di Banca Carige, con l'ingresso dello Stato nell'azionariato, o una soluzione di mercato non sono in contraddizione", ha spiegato Di Maio a Radio Anch'io.Continua a leggere

Chi è Stato Paolo Paoloni : megadirettore galattico nella saga di Fantozzi - ma non solo - : Una parte di quel mondo, gli anni '70-'80 del secolo scorso, gli anni del benessere economico, che non tornerà più se n'é andata per sempre con la morte , avvenuta il 3 luglio del 2017, di Paolo ...

Il deputato tedesco di estrema destra Frank Magnitz non è Stato peStato - ma è caduto : Frank Magnitz non è stato picchiato da oppositori politici, come dichiarato dal suo partito AFD, ma è caduto dopo essere stato spinto da dietro in un'azione fulminea compiuta da ignoti.Continua a leggere

Crolla di nuovo cartello stradale che colpì una bambina vicino alla scuola. 'Non è Stato messo in sicurezza' : Un cartello caduto per strada, su di un marciapiede nei pressi di una scuola elementare. Una fatalità che ha lasciato di stucco i passanti. Non solo perché qualcuno ha rischiato di farsi male, ma ...