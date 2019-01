LIVE Slalom gigante Adelboden 2019 | diretta classifica tempo reale sci alpino maschile

LIVE Slalom speciale Flachau 2019 - diretta classifica tempo reale sci alpino femminile : Vlhova batte Shiffrin. Male le azzurre : diretta Slalom speciale Flachau, SCI alpino femminile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom speciale Flachau 2019 Hermann Maier Weltcupstrecke, diciottesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 classifica SECONDA MANCHE Slalom speciale Flachau 1. Petra Vlhova , SVK, 2. Anna Swenn Larsson , SWE, 3. Katharina Liensberger , AUT, 4. Wendy Holdener , SUI, 5.

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2019 in DIRETTA : Vlhova ha battuto Shiffrin - colpaccio della slovacca : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Flachau in Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno impegnate sulla pista austriaca nel secondo Slalom dell’anno dopo l’antipasto del City Event di Oslo di Capodanno. La grande favorita della gara di Zagabria, tanto per cambiare, sarà la dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin. Se la Shiffrin sarà quella devastante di Zagabria ci sarà poco da ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 8 gennaio : slalom Flachau e PSL snowboard - Italia all’assalto in Austria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi martedì 8 gennaio). Ci aspetta una serata estremamente ricca e avvincente con sci alpino e snowboard, in scena due appuntamenti imperdibili validi per la Coppa del Mondo: lo slalom femminile di Flachau è una grande classica del Circo Bianco, la night race in terra Austriaca regalerà come sempre grandi emozioni e non deluderà le aspettative degli appassionati che potranno ...

LIVE Sci - Slalom femminile Flachau 2019 in DIRETTA : orari delle due manche - tv e streaming : Signore e signori, è tempo dello Slalom in notturna di Flachau, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno di scena di nuovo tra i pali stretti dopo lo spettacolo di Zagabria e, ancora una volta, vedremo la sfida tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, con Frida Hansdotter e Wendy Holdener in seconda fila, senza dimenticare la pattuglia austriaca che vorrà a tutti i costi fare bene davvero al proprio (numeroso) ...

LIVE Sci alpino - Slalom Zagabria 2019 in DIRETTA : Marcel Hirscher in trionfo davanti a Pinturault - Gross decimo! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Zagabria, Croazia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Dopo la strepitosa vittoria di ieri di Mikaela Shiffrin, oggi tocca agli uomini, con Marcel Hirscher che non vorrà essere da meno, su una pista nella quale ha vinto in ben quattro occasioni. Il fuoriclasse austriaco vuole rifarsi dopo l’uscita di scena di Madonna di Campiglio, ma avrà contro una nutrita schiera di rivali. Su ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : che Befana! De Fabiani in lotta al Tour de Ski - azzurri per il colpo in slalom a Zagabria : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali in programma nel giorno dell’Epifania. Un menù ricco di eventi e si avrà davvero l’imbarazzo della scelta. Come si suol dire, ce ne sarà per tutti i gusti dal mattino al tardo pomeriggio, ci potremo davvero divertire in questo primo weekend del nuovo anno. Riflettore puntati su Zagabria dove andrà in scena lo slalom maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Zagabria 2019 in DIRETTA : Shiffrin deve difendersi nella seconda manche. Costazza da top10 : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Zagabria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno impegnate sulla pista Crveni Spust nello Snow Queen Trophy che apre ufficialmente il nuovo anno del Circo Bianco dopo l’antipasto del City Event di Oslo di Capodanno. La grande favorita della gara di Zagabria, tanto per cambiare, sarà la dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin, che su questa pista ha ...