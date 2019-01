LIVE Short track | Europei 2019 in DIRETTA | Arianna Sighel e Confortola in finale nei 1500

LIVE Short track - Europei 2019 in DIRETTA : Arianna Sighel in finale nei 1500 metri! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2019 a Dordrecht (Olanda). Sul ghiaccio olandese si assegnano le prime medaglie e soprattutto comincia a delinearsi le posizioni per la classifica Overall. Fari puntati sui 500m e sui 1500m e sono davvero tantissimi gli italiani impegnati. Nella gara più veloce c’è grande attesa al femminile soprattutto per Martina Valcepina che si presenta tra le favorite ...

LIVE Short track - Europei 2019 in DIRETTA : Martina Valcepina a caccia di un risultato importante : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2019 a Dordrecht (Olanda). Sul ghiaccio olandese si assegnano le prime medaglie e soprattutto comincia a delinearsi le posizioni per la classifica Overall. Fari puntati sui 500m e sui 1500m e sono davvero tantissimi gli italiani impegnati. Nella gara più veloce c’è grande attesa al femminile soprattutto per Martina Valcepina che si presenta tra le favorite ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 11 gennaio : Valcepina parte forte nello short track - Pittin chiamato alla rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport invernali di oggi, venerdì 11 gennaio. Focus sugli Sport della velocità su ghiaccio: iniziano infatti gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating. Ci si sposterà poi sulla neve per la sprint maschile di biathlon. Se per lo short track sarà Martina Valcepina a guidare la spedizione azzurra, fari puntati oggi per la pista lunga su Francesca ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 11 gennaio : Europei di speed skating e short track - c’è il biathlon a Oberhof : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport invernali di oggi, venerdì 11 gennaio. Focus sugli Sport della velocità su ghiaccio: iniziano infatti gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating. Ci si sposterà poi sulla neve per la sprint maschile di biathlon. Se per lo short track sarà Martina Valcepina a guidare la spedizione azzurra, fari puntati oggi per la pista lunga su Francesca ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 12 gennaio : Europei di speed skating e short track - c’è il biathlon a Oberhof : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport invernali di oggi, venerdì 11 gennaio. Focus sugli Sport della velocità su ghiaccio: iniziano infatti gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating. Ci si sposterà poi sulla neve per la sprint maschile di biathlon. Se per lo short track sarà Martina Valcepina a guidare la spedizione azzurra, fari puntati oggi per la pista lunga su Francesca ...

LIVE Short track - Europei 2019 in DIRETTA : prime batterie per gli azzurri : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2019 a Dordrecht (Olanda). Sul ghiaccio orange si preannuncia un day-1 decisamente interessante nel quale le più forti selezioni del Vecchio Continente si confronteranno per andare a caccia delle medaglie. Tante gare nel programma odierno con due sessioni (diurna e serale) per consentire al pubblico di non perdersi neanche un istante del darsi in pista sull’anello ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 9 dicembre : Hofer 8° nel biathlon - azzurre quarte nello short track : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 9 dicembre). Giornata particolarmente ricca e avvincente tra neve e ghiaccio, ce ne sarà davvero per tutti i gusti e l’Italia può giocarsi delle carte davvero molto importanti. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer partono per ottenere un risultato molto importante nella sprint di biathlon a Pokljuka, attenzione a Francesca Lollobrigida nello speed skating, l’Italia ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 9 dicembre : avanzano le azzurre nel parallelo. Bene lo short track : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 9 dicembre). Giornata particolarmente ricca e avvincente tra neve e ghiaccio, ce ne sarà davvero per tutti i gusti e l’Italia può giocarsi delle carte davvero molto importanti. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer partono per ottenere un risultato molto importante nella sprint di biathlon a Pokljuka, attenzione a Francesca Lollobrigida nello speed skating, l’Italia ...