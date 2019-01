LIVE Sci di fondo | Sprint Dresda 2019 in DIRETTA | Federico Pellegrino col miglior tempo

LIVE Slalom gigante Adelboden 2019 - diretta classifica tempo reale sci alpino maschile : Kristoffersen davanti ad Hirscher nella 1ª manche : diretta Slalom gigante Adelboden, SCI alpino maschile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom gigante Adelboden 2019 Chuenisbärgli, diciannovesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 classifica PRIMA manche Slalom gigante Adelboden 1. Henrik Kristoffersen , NOR, 1:12.39 2. Marcel Hirscher , AUT, +0.12 3. Alexis Pinturault , FRA, +0.18 4. ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 in DIRETTA. Prima manche : Kristoffersen sorprende Hirscher m sono tanti i pretendenti al successo. Disastro Italia : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante di Adelboden, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Tutto è pronto per il grande spettacolo sulla Chuenisbärgli e sul suo inconfondibile e inimitabile muro, sul quale si toccano i 60° di pendenza. La gara sulle nevi svizzere prenderà il via, con la Prima manche, alle ore 10.30, e avrà un unico grande favorito: Marcel Hirscher. Il fuoriclasse austriaco ha già vinto in tre ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Dresda 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino insegue il colpo doppio : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa nuova giornata di sci di fondo. La Coppa del Mondo 2018-2019, dopo il Tour de Ski, si trasferisce a Dresda, in Germania, per due gare Sprint a tecnica libera, una maschile e una femminile. Tra gli uomini c’è grande attesa per le possibilità di Federico Pellegrino: l’assenza di Johannes Klaebo gli rende possibile centrare due obiettivi: uno è quello della vittoria, che sarebbe un ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 in DIRETTA : spettacolo sulla Chuenisbärgli. Azzurri per rinascere! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante di Adelboden, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Tutto è pronto per il grande spettacolo sulla Chuenisbärgli e sul suo inconfondibile e inimitabile muro, sul quale si toccano i 60° di pendenza. La gara sulle nevi svizzere prenderà il via, con la prima manche, alle ore 10.30, e avrà un unico grande favorito: Marcel Hirscher. Il fuoriclasse austriaco ha già vinto in tre ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden in DIRETTA : orario d’inizio e come vedere le due manche in tv e streaming : Lo spettacolo del Gigante di Adelboden. La Coppa del Mondo maschile fa tappa questo fine settimana in una delle località storiche del Circo Bianco. In programma, infatti, c’è una due giorni ad Adelboden e oggi ci sarà lo storico Gigante sul tracciato elvetico. Marcel Hirscher è il grande favorito e l’austriaco vuole bissare il successo della passata stagione. Tanti i possibili rivali, dal norvegese Kristoffersen al francese Pinturault, ma ...

LIVE Biathlon - Sprint maschile Oberhof 2019 in DIRETTA : Loginov fa saltare il banco! Boe e Fourcade da podio. Azzurri imprecisi ma veloci sugli sci : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta Sprint maschile della Coppa del Mondo di Biathlon. Sulle nevi di Oberhof (Germania) ancdrà in scena la solita sfida a cui siamo ormai abituati nelle ultime stagioni tra Boe e Fourcade o ci sarà qualche sorpresa?. Johannes Boe è il grande protagonista della Coppa del Mondo fino a questo momento. Sarà interessante vedere se avrà mantenuto la condizione di dicembre e come affronterà un ...

LIVE Slalom speciale Flachau 2019 - diretta classifica tempo reale sci alpino femminile : Vlhova batte Shiffrin. Male le azzurre : diretta Slalom speciale Flachau, SCI alpino femminile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom speciale Flachau 2019 Hermann Maier Weltcupstrecke, diciottesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 classifica SECONDA MANCHE Slalom speciale Flachau 1. Petra Vlhova , SVK, 2. Anna Swenn Larsson , SWE, 3. Katharina Liensberger , AUT, 4. Wendy Holdener , SUI, 5.

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2019 in DIRETTA : Vlhova ha battuto Shiffrin - colpaccio della slovacca : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Flachau in Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno impegnate sulla pista austriaca nel secondo Slalom dell’anno dopo l’antipasto del City Event di Oslo di Capodanno. La grande favorita della gara di Zagabria, tanto per cambiare, sarà la dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin. Se la Shiffrin sarà quella devastante di Zagabria ci sarà poco da ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2019 in DIRETTA : seconda manche alle 20.45. Mikaela Shiffrin per la vittoria : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Flachau in Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno impegnate sulla pista austriaca nel secondo Slalom dell’anno dopo l’antipasto del City Event di Oslo di Capodanno. La grande favorita della gara di Zagabria, tanto per cambiare, sarà la dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin. Se la Shiffrin sarà quella devastante di Zagabria ci sarà poco da ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2019 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin sempre prima! Costazza decima. Della Mea out - Curtoni ko : non parte : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Flachau in Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno impegnate sulla pista austriaca nel secondo Slalom dell’anno dopo l’antipasto del City Event di Oslo di Capodanno. La grande favorita Della gara di Zagabria, tanto per cambiare, sarà la dominatrice Della stagione, Mikaela Shiffrin. Se la Shiffrin sarà quella devastante di Zagabria ci sarà poco da ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2019 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin per scrivere nuovi record - l’Italia punta su Della Mea : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Flachau in Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno impegnate sulla pista austriaca nel secondo Slalom dell’anno dopo l’antipasto del City Event di Oslo di Capodanno. La grande favorita Della gara di Zagabria, tanto per cambiare, sarà la dominatrice Della stagione, Mikaela Shiffrin. Se la Shiffrin sarà quella devastante di Zagabria ci sarà poco da ...

Slitta l'uscita di Dead or ALIVE 6 : Koei Tecmo Europe e Team Ninja hanno oggi annunciato che Dead or Alive 6 sarà ora disponibile in tutto il mondo il 1° marzo 2019. Il cambio di data d'uscita, originariamente prevista per il 15 febbraio 2019, è dovuto al desiderio degli sviluppatori di equilibrare e migliorare ulteriormente l'attesissimo gioco di combattimento."Lo sviluppo del titolo è quasi completo; tuttavia, vorremmo prenderci più tempo per perfezionare ulteriormente il suo ...

LIVE Sci - Slalom femminile Flachau 2019 in DIRETTA : orari delle due manche - tv e streaming : Signore e signori, è tempo dello Slalom in notturna di Flachau, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno di scena di nuovo tra i pali stretti dopo lo spettacolo di Zagabria e, ancora una volta, vedremo la sfida tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, con Frida Hansdotter e Wendy Holdener in seconda fila, senza dimenticare la pattuglia austriaca che vorrà a tutti i costi fare bene davvero al proprio (numeroso) ...

LIVE Sport - DIRETTA 7 gennaio : aggiornamenti Dakar in tempo reale. Arrivabene lascia la Ferrari! Bene Camila Giorgi e Berrettini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, lunedì 7 gennaio. Inizia una nuova settimana ed anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: nella notte italiana si sono disputati i match della NBA, mentre la pioggia sta flagellando Sydney, provocando grossi ritardi nei programmi del torneo combined di tennis che vede tra le protagoniste Camila Giorgi. Ad Auckland è impegnato invece il nostro Matteo Berrettini. Dopo questa scorpacciata di ...