L' Italia muore di burocrazia

Biathlon : muore Hannes Breitenberger - giovane promessa della Nazionale Italiana : Nel giorno del trionfo di Lisa Vittozzi ad Oberhof (Germania), nella sprint della quarta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon in Germania, il movimento italiano deve fare i conti con il dolore e la tristezza. Poco dopo il trionfo della sappadina, infatti, è stato comunicata la notizia della morte del giovane biathleta altoatesino Hannes Breitenberger. Il 18enne era studente presso la scuola superiore in Val Gardena e le cause del decesso non ...

Muore un Italiano in Siria - combatteva a fianco dei curdi : BERGAMO. Un italiano è morto mentre combatteva in Siria contro lo Stato Islamico, lo comunicano le Ypg le milizie curde di difesa popolare. Giovanni Francesco Asperti, un volontario italiano di ...

Tenta di arrivare in Italia aggrappato sotto un tir : giovane migrante muore stritolato dal camion : Un giovane migrante, forse di origine afghana, è deceduto al Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona a causa delle gravissime ferite riportate per essere stato travolto dalle ruote di...

Circoncisione in casa - muore un bambino. Quanto accade in Italia? : Un bambino di appena due anni è morto dopo essere stato sottoposto alla pratica della Circoncisione. È successo a Roma, nella zona di Monterotondo. Vive qui Rosemary, madre nigeriana di 35 anni, che prima di sottoporre i suoi due gemelli, nati a Latina nel 2017, alla Circoncisione aveva chiesto informazioni alla sua pediatra. Dopo il rifiuto del medico la donna ha deciso di affidare i suoi due gemellini a un sedicente medico, un americano di ...

Zurigo : si schianta pullman Flixbus. Muore un'Italiana : La donna aveva 37 anni. A riferire la notizia, la polizia cantonale di Ginevra, secondo cui gli italiani a bordo del bus erano 16. I due autisti sono italiani, uno rischia la vita. Il mezzo era ...

