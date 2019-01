L' Italia in zona recessione | a rischio gli obiettivi del Tesoro

La manovra Italiana passa in zona Cesarini : Parole chiave Politica Economia Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli. Indirizzo e-mail La Svizzera in un click ...

Basket - Serie A 2019 : la tredicesima giornata. Avellino-Milano il big match - Brescia-Sassari per la Coppa Italia - Cantù-Pistoia per la zona salvezza : Si avvicina la fine del girone di andata della Serie A 2018-2019: la tredicesima giornata propone un big match, quello tra Avellino e Milano, e molte sfide importanti per le rispettive zone di classifica (Brescia-Sassari, Cantù-Pistoia sono quelle da tenere d’occhio con più attenzione). Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci attende nel turno in arrivo, che per l’occasione è completamente domenicale. ACQUA SAN BERNARDO ...

La Bce : Eurozona negativa - pesa deviazione dell'Italia : Allarme della Banca centrale europea prevede un rallentamento e una prospettiva negativa dell'economia nell'Eurozona. Rischi più accentuati per l'Italia che ha deviato dal risanamento dei conti pubblici -

Bce : prospettive Eurozona negative - preoccupa deviazione Italia : Nel Bollettino economico riviste al ribasso le stime di crescita nel 2018-2019 e conferma della fine del Qe - Una vera e propria tirata d'orecchi all'Italia nell'ultimo Bollettino economico della ...

Per la Bce se aumenta il disavanzo nell'Eurozona la colpa è dell'Italia : Milano. Comincia con un vistoso calo, superiore all'1 per cento, la prima seduta post natalizia di Piazza Affari in una giornata contrastata in cui i listini europei sembrano procedere a due velocità, con l'Italia e Francoforte in calo e Londra e Parigi in crescita. Sul listino milanese il titolo di

Sisma Centro Italia - a rischio la zona franca fiscale : ‘In manovra non ci sono 80 milioni per imprese danneggiate’ : E’ lite su tutto. I soldi per i dipendenti, l’ospedale del cratere, la zona franca fiscale, i risparmi della Camera. A più di due anni dalla terribile scia sismica che mise in ginocchio il Centro Italia, da Amatrice a Norcia, il terremoto è tornato ad essere (anche) una questione politica. Complice l’accentramento dei poteri sul commissario governativo, Piero Farabollini, voluto dal governo gialloverde (ma in quota M5S). Una concentrazione che ...

Il debito pubblico Italiano? Tra i più sostenibili dell'Eurozona. Parola della Banca d'Italia : Non dimentichiamo che la giornata peggiore fu quel martedì 29 maggio quando salì al Colle un Carlo Cottarelli privo di qualsiasi maggioranza politica e non si intravedeva alcuna prospettiva concreta ...

Sulla riforma dell'Eurozona l'Italia ha alleati a Bruxelles che ignora : Roma . Pierre Moscovici non ha tutti i torti quando dice che lui è una colomba ed è tra i pochi sostenitori dell'Italia dentro la Commissione. Lui e il suo direttore generale agli Affari economici e ...

