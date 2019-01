Linea Verde Life – Sedicesima puntata del 12 gennaio 2019 – Anticipazioni e temi

"Con Linea Verde scopro il mondo della gente vera" : diventata popolare con la vittoria di Miss Italia, nel 2001. Da allora, Daniela Ferolla ha fatto davvero tantissima strada. E ormai da cinque stagioni conduce su Rai1 Linea Verde, lo storico programma ...

Linea Verde – Sedicesima puntata del 6 gennaio 2019 – Temi e anticipazioni. : Una nuova puntata, precisamente la Sedicesima, con la nuova stagione 2018-2019, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione ritroviamo sempre Daniela Ferolla con, direttamente dalla versione estiva, le new entry Federico Quaranta e Peppone. Linea Verde […] L'articolo Linea Verde – Sedicesima puntata del 6 ...

Linea Verde Life – Quindicesima puntata del 5 gennaio 2019 – Anticipazioni e temi. : Al sabato ecco Linea Verde Life. Terzo anno per il programma nella collocazione anche del sabato e nuovo titolo. Se al primo anno era semplicemente sabato, lo scorso anno andava in città, mentre adesso è diventata Life. Alla conduzione Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Life La puntata del sabato cambia […] L'articolo Linea Verde Life – Quindicesima puntata del 5 gennaio 2019 – Anticipazioni e temi. sembra ...

Daniela Ferolla : "Dopo Linea Verde? Magari un programma in prima serata" : un rinnovato successo quello di Linea Verde, il programma domenicale di Rai Uno in onda alle 12:20 condotto da Daniela Ferolla . L'ex Miss Italia è il volto femminile più longevo della trasmissione ...

Linea Verde – Quindicesima puntata del 30 dicembre 2018 – Temi e anticipazioni. : Una nuova puntata, precisamente la Quindicesima, con la nuova stagione 2018-2019, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione ritroviamo sempre Daniela Ferolla con, direttamente dalla versione estiva, le new entry Federico Quaranta e Peppone. Linea Verde […] L'articolo Linea Verde – Quindicesima puntata del 30 ...

Linea Verde Life – Quattordicesima puntata del 29 dicembre 2018 – Anticipazioni e temi. : Al sabato ecco Linea Verde Life. Terzo anno per il programma nella collocazione anche del sabato e nuovo titolo. Se al primo anno era semplicemente sabato, lo scorso anno andava in città, mentre adesso è diventata Life. Alla conduzione Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Life La puntata del sabato cambia […] L'articolo Linea Verde Life – Quattordicesima puntata del 29 dicembre 2018 – Anticipazioni e temi. ...

Linea Verde – Quattordicesima puntata del 23 dicembre 2018 – Temi e anticipazioni. : Una nuova puntata, precisamente la Quattordicesima, con la nuova stagione 2018-2019, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione ritroviamo sempre Daniela Ferolla con, direttamente dalla versione estiva, le new entry Federico Quaranta e Peppone. Linea Verde […] L'articolo Linea Verde – Quattordicesima puntata ...

Linea Verde – Quattordicesima puntata del 23 dicembre 2018 – Temi e anticipazioni. : Una nuova puntata, precisamente la Quattordicesima, con la nuova stagione 2018-2019, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione ritroviamo sempre Daniela Ferolla con, direttamente dalla versione estiva, le new entry Federico Quaranta e Peppone. Linea Verde […] L'articolo Linea Verde – Quattordicesima puntata ...

Linea Verde – Quattordicesima puntata del 23 dicembre 2018 – Temi e anticipazioni. : Una nuova puntata, precisamente la Quattordicesima, con la nuova stagione 2018-2019, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione ritroviamo sempre Daniela Ferolla con, direttamente dalla versione estiva, le new entry Federico Quaranta e Peppone. Linea Verde […] L'articolo Linea Verde – Quattordicesima puntata ...

RIVEDI - REPLAY - REPLICA * ' Linea Verde ' - RAI 1 : ' NELLA PUNTATA DEL 15 / 12 / 2018 TAPPA A CAGLIARI ' - LINK VIDEO - - : Finita l'era del carbone del Sulcis, quale sarà il destino dell'ultima miniera ancora attiva? Produrre materia prima per la scienza. Ingegneri, fisici e minatori sono già al lavoro. Nello spazio ...

Linea Verde Life – Tredicesima puntata del 15 dicembre 2018 – Anticipazioni e temi. : Al sabato ecco Linea Verde Life. Terzo anno per il programma nella collocazione anche del sabato e nuovo titolo. Se al primo anno era semplicemente sabato, lo scorso anno andava in città, mentre adesso è diventata Life. Alla conduzione Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Life La puntata del sabato cambia […] L'articolo Linea Verde Life – Tredicesima puntata del 15 dicembre 2018 – Anticipazioni e temi. sembra ...

Linea Verde Life sabato 15 dicembre 2018 fa tappa a Cagliari : Finita l'era del carbone del Sulcis, quale sarà il destino dell'ultima miniera ancora attiva? Produrre materia prima per la scienza. Ingegneri, fisici e minatori sono già al lavoro. Nello spazio ...

Linea Verde – Tredicesima puntata del 9 dicembre 2018 – Temi e anticipazioni. : Una nuova puntata, precisamente la Tredicesima, con la nuova stagione 2018-2019, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione ritroviamo sempre Daniela Ferolla con, direttamente dalla versione estiva, le new entry Federico Quaranta e Peppone. Linea Verde […] L'articolo Linea Verde – Tredicesima puntata del 9 ...

Linea Verde domenica 9 dicembre 2018 a Viterbo sul Lago di Vico : Linea Verde: anticipazioni 9 dicembre 2018 in provincia di Viterbo Uno sguardo al passato per raccontare la storia della rete idrica pensata fin dai tempi dei Romani per dare impulso all'economia, e ...