Ligue 1 | Psg domina l' Amiens senza Neymar

Probabili formazioni Psg-Nantes - Ligue 1 22-12-2018 : Probabili formazioni Psg-Nantes 22 dicembre: si gioca per la 19 esima giornata della Ligue 1.Reduce dal passaggio del turno in Coppa di Lega contro il modesto Orleans (2-1 in trasferta), e da un sorteggio di Champions che lo vedrà accoppiato al Manchester United agli ottavi di finale, il PSG di Tuchel si rituffa sul campionato con l’obiettivo di tornare ad una vittoria che, manca da 2 giornate. I padroni di casa, che guidano la classifica ...

Probabili formazioni Dijon-Psg - Ligue 1 15-12-2018 : Probabili formazioni Dijon-Psg 15 dicembre: match della 18 esima giornata della Ligue 1.Reduce dalla qualificazione agli ottavi di Champions League nel difficile gruppo C, che prevedeva la presenza di Liverpool e Napoli, il PSG si rituffa sul campionato con l’obiettivo di tornare ai 3 punti in palio. I parigini guidano la classifica della Ligue 1 con 44 punti all’attivo, e sono imbattuti nelle ultime 5 giornate di campionato, ma vengono ...

Ligue 1 - Strasburgo-Psg 1-1 : gol di Lala - rigore - e Cavani - rigore - : Un rigore e un punto per parte. Allo Stade de la Meinau finisce 1-1 la sfida della 16ª giornata di Ligue 1 tra Strasburgo e Psg con due tiri dal dischetto: il primo per i padroni di casa , al 41', ...

Risultati Ligue 1 - lo Strasburgo ferma il Psg : paura durante Bordeaux-St.Etiennne : Risultati Ligue 1 – Si è giocata un’altra giornata importante valida per la Ligue 1, gol e spettacolo nel match tra Bordeaux e St.Etienne ma soprattutto grande paura per il difensore Subotic, dopo un colpo alla testa il difensore è stato trasportato in ospedale per fortuna le condizioni non preoccupano, la partita finisce 3-2. Sono tre i blitz in trasferta da segnalare, quelli di Nimes, Rennes e Tolosa contro rispettivamente ...

Ligue 1 - i ‘gilet gialli’ fanno paura : rinviata PSG-Montpellier : PSG-Montpellier rinviata a causa della mobilitazione dei ‘gilet gialli’ che sta mettendo a ferro e fuoco il centro di Parigi La gara di Ligue 1 tra PSG e Montpellier di sabato 8 dicembre, è stata rinviata a data da destinarsi. “A seguito della richiesta della Prefettura di Polizia, la LFP ha rinviato l’incontro Parigi Saint-Germain – Montpellier HSC, valida per la 17a giornata della Ligue 1 di Conforama e ...

Probabili formazioni Strasburgo-Psg - Ligue 1 05-12-2018 : Dopo la battuta d’arresto dello scorso turno di campionato contro il Bordeaux (pareggio 2-2 in trasferta), il PSG vuole tornare a vincere in un campionato che, comunque, sta dominando. Sono 43, infatti, i punti in classifica per la squadra di Tuchel, ben 14 di vantaggio sul Montpellier secondo in graduatoria. I parigini, tra l’altro, vantano miglior attacco e miglior difesa della Ligue 1 (48 gol fatti, solo 9 subiti), con Neymar e Mbappè in ...

Risultati Ligue 1 : il Psg frena a Bordeaux - il Marsiglia delude : Col posticipo tra Bordeaux e Paris Saint Germain, si chiude la quindicesima giornata del campionato francese. I girondini mettono fine al filotto di vittorie consecutive dei campioni di Francia costringendoli al pareggio: gli uomini di Tuchel passano al 34′ con Neymar, a cui risponde Briand in avvio di ripresa; Mbappé firma il provvisorio 2-1, poi a 6 minuti dal gong l’ex atalantino Cornelius punisce i parigini. Non va oltre lo ...

Ligue 1 : al Psg basta Cavani - ma che sofferenza con il Tolosa : Quattordicesima vittoria consecutiva per il Psg, ancora a percorso netto in Ligue 1. Battuto 1-0 il Tolosa grazie a un gran gol di Cavani al 9', ma per il resto della gara la squadra di Tuchel gioca ...

Probabili formazioni Psg-Tolosa - Ligue 1 giornata 14 23-11-2018 : Psg-Tolosa 24 novembre: si gioca per la 14 esima giornata del campionato francese. Tutto facile per i padroni di casa in questa sfida?Il PSG, club che sta dominando la Ligue 1 senza praticamente avversari in ottica scudetto, affronta una gara sulla carta agevole. La squadra di Tuchel guida la classifica con 39 punti all’attivo, e, fin qui, ha sempre vinto. I parigini, tra l’altro, vengono dal successo dell’ultima giornata contro il Monaco in ...

Ligue 1 - le nuove "regole" sono bizzarre : guarda la candid camera ai giocatori del Psg : Spazio ai sorrisi in casa Psg , i 13 punti di vantaggio in Ligue 1 sul Lille regalano tranquillità ai campioni di Francia. Con diversi giocatori assenti per gli impegni con le nazionali, il club si è ...

Ligue 1 - riepilogo 13^ giornata : Il Psg vola in alto - stop per il Lilla : Il Psg prosegue la sua marcia trionfale in Ligue 1 a punteggio pieno: 13 vittorie in altrettante partite, numeri impressionanti che certificano la netta superiorità della squadra di Tuchel. I capitolini travolgono per 4-0 il Monaco, sempre più ultimo, grazie alla tripletta di Cavani e ad un gol di Neymar e aumentano a 13 i punti di distanza dal Lilla secondo fermato sullo 0-0 dallo Strasburgo. Cade invece il Montpellier ad Angers, mentre ...