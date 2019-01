Ligue 1 | il Paris Saint-Germain supera l' Amiens | il Nizza vince senza Balotelli

Probabili formazioni Bordeaux-Paris Saint Germain - Ligue 1 02-12-2018 : Probabili formazioni Bordeaux-PSG 2 dicembre: match della 15 esima giornata del campionato francese. Il PSG sembra affrontare le gare di campionato un po’ come “allenamento” per la Champions League, dove viene, tra l’altro, dalla vittoria del “Parco dei Principi” contro il Liverpool (2-1). In Ligue 1, la squadra di Tuchel non conosce appunto ostacoli, visto che ha sempre vinto fin qui, e che comanda la classifica con 42 punti, ben 15 di ...