Ligue 1 | Amiens-Psg 0-3 | decidono i gol di Cavani | Mbappé e Marquinhos

Ligue 1 - Psg domina l'Amiens senza Neymar : AMIENS, Francia, - Sedicesima vittoria per il PSG in Ligue 1. Cavani e compagni si impongono sull' Amiens , 3-0, nel match inaugurale della 20.a giornata. PRIMO TEMPO senza RETI - Tuchel concede un ...

Pronostico Amiens vs Angers - Ligue 1 8-1-2019 e Analisi : Amiens - Angers , martedì 8 gennaio. I recenti risultati positivi delle due formazioni hanno acceso ulteriormente la lotta per la corsa salvezza. Tra le squadre pronte ad approfittare dell’ennesimo passo falso di qualche diretta concorrente c’è l’ Amiens di Christophe Pélissier, una delle formazioni più in forma della Ligue 1 e imbattuta da due turni. I bianconeri, però, dovranno fare i conti con il buon momento ...

Probabili formazioni Amiens-Marsiglia - Ligue 1 25-11-2018 : Amiens-Marsiglia 25 novembre: match della 14 esima giornata del campionato francese. Gli ospiti partono favoriti per i 3 punti.L’Amiens, attualmrnte fermo a quota 13 punti in classifica, non ha ancora visto un pareggio casalingo in questa stagione (3 vittorie, 3 sconfitte), il Marsiglia, sesto in graduatoria a quota 22 punti, deve ancora pareggiare in trasferta (2 vittorie, 4 sconfitte). L’Amiens ha vinto solo due delle ultime sei partite ...