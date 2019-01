Liga | Girona | non basta la rovesciata show di Stuani Crisi Valencia

Pronostico Levante vs Girona - La Liga 4-1-2019 e Analisi : La Liga, 18^ giornata, Analisi e Pronostico di Levante-Girona, venerdì 4 gennaio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Levante-Girona, venerdì 4 gennaio. Al ”Estadi Ciutat de València” sfida tra Levante e Girona nell’anticipo del diciottesimo turno di Primera Division. Entrambe appaiate a quota 22, sono alla ricerca della vittoria dopo alcuni turni deludenti. Male il Levante che non vince da tre turni come il Girona ...

Pronostico Siviglia vs Girona - La Liga 16-12-2018 e Analisi : La Liga, 16^ giornata, Analisi e Pronostico di Siviglia-Girona, domenica 16 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Siviglia-Girona, domenica 16 dicembre. Sono partite entrambe bene in questa prima parte di stagione. Domenica, al Ramon Sanchez Pizjuan, il Siviglia sfiderà il Girona, con il calcio d’inizio che è previsto per le 12. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Siviglia e Girona?Dopo la vittoria di misura ...

Pronostico Athletic Bilbao vs Girona - La Liga 10-12-2018 e Analisi : La Liga, 15^ giornata, Analisi e Pronostico di Athletic Bilbao-Girona, lunedì 10 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Athletic Bilbao-Girona, lunedì 10 dicembre. L’Athletic Bilbao ospiterà il Girona al San Mames nel quindicesimo turno di Primera Division. Tempi duri per i baschi, che non centrano i tre punti dalla prima giornata di campionato. I catalani, invece, vogliono vincere contro una compagine sempre ostica tra ...

Liga : l'Atletico manca la vetta - solo un'autorete lo salva a Girona : Finale arroventato in cui lo stesso Diego Costa fa la guerra col mondo, come di consueto. Recupero lunghissimo di ben sette minuti, Gelson Martins in ripartenza quasi trova un altro jolly ma Iraizoz ...

Probabili Formazioni Girona-Atletico Madrid - La Liga 2-12-2018 : La Liga 2018-19, le Probabili Formazioni di Girona-Atletico Madrid, 14^ Giornata, domenica 2 dicembre ore 16.15. Out Diego Costa, chance per Kalinic.Girona-Atletico Madrid, Probabili Formazioni ore 16.45. Nella quattordicesima giornata della Primera Division il Girona ospita l’Atletico Madrid, in uno degli scontri più interessanti. Sono due i punti che dividono i Colchoneros dal Siviglia capolista, che affronterà un impegno difficile ...