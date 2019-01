Liga | al Leganes lo scontro salvezza Il Huesca affonda

Pronostico Espanyol vs Leganes - La Liga 4-1-2019 e Analisi : La Liga, 18^ giornata, Analisi e Pronostico di Espanyol-Leganes, venerdì 4 gennaio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Espanyol-Leganes, venerdì 4 gennaio. Nel secondo anticipo delle 21 della 18a giornata si affrontano al ”RCDE Stadium” l’Espanyol e il Leganes. I padroni di casa sono alla ricerca di una vittoria dopo sei sconfitte consecutive. Gli ospiti invece dimostrano di poter lottare per la salvezza dopo sette ...

Probabili formazioni Espanyol-Leganes - Liga spagnola 3-01-2019 : Probabili formazioni Espanyol-Leganes venerdì 4 gennaio. Il primo venerdì del 2019 si chiude con la sfida tra Espanyol e Leganes, valida per la 18ma giornata de LaLiga.I catalani sono 14esimi in classifica con 21 punti e stanno attraversando un periodo di crisi nerissima. La squadra, fino a novembre addirittura in zona Champions League, è colata a picco, come nemmeno il Titanic, sprofondando in classifica. Sono, ora, cinque i punti dalla ...

Liga - Leganes-Siviglia 1-1 : Ben Yedder pareggia al 91' : LEGANES, SPAGNA, - Il Siviglia frena a Leganes. Gli andalusi non vanno oltre il pareggio, 1-1, nell'incontro valido per la 17ª giornata di Liga. Vantaggio dei padroni di casa siglato da Vesga al ...

Liga : il Siviglia si salva a Leganés - Valencia ok al 94' : Al cardiopalma le due sfide della domenica pomeriggio della 17esima giornata di Liga . Siviglia subito sotto con il Leganés e in dieci per più di un tempo, rosso a Vazquez,, ma capace di trovare l'1-1 ...

Pronostico Celta Vigo vs Leganes - La Liga 14-12-2018 e Analisi : La Liga, 16^ giornata, Analisi e Pronostico di Celta Vigo-Leganes, venerdì 14 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Celta Vigo-Leganes, venerdì 14 dicembre. In Galizia sono pronte ad affrontarsi nell’anticipo della sedicesima giornata di Primeira Division. Una sfida interessante, tra due compagini che hanno cominciato male il campionato ma in ripresa nelle ultime giornate dal punto di vista dei risultati. Calcio ...

Pronostico Leganes vs Alaves - La Liga 23-11-2018 e Analisi : La Liga, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di Leganes-Alaves, venerdì 23 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Leganes-Alaves, venerdì 23 novembre. Al Estadio Municipal de Butarque riparte La Liga con l’anticipo della tredicesima giornata. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Leganes e Alaves?Dopo un pessimo avvio di campionato il Leganes è in crescita: non perde da due giornate dove ha totalizzato due ...