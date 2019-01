L' Fbi indagò su Trump per capire se lavorasse per Mosca

huffingtonpost

(Di sabato 12 gennaio 2019) L'Fbi aprì un'indagine su Donaldnei giorni successivi al siluramento di James Comey per accertare se il presidente, volontariamente o inconsapevolmente, per la Russia. L'inchiesta, poi rilevata dal procuratore speciale Robert Mueller, riguardava non solo una possibile ostruzione alla giustizia per il licenziamento del capo dell'Fbi ma anche la ben più pesante ipotesi di un presidente a servizio dicontro gli interessi americani, ovvero una minaccia alla sicurezza nazionale.Le rivelazioni del New York Times, che scrive di un coinvolgimento degli agenti del controspionaggio nelle indagini, hanno scatenato la furia del tycoon. In una serie di tweet a catena ogginon ha risparmiato nessuno: ha attaccato il "fallimentare New York Times", i "capi corrotti" dell'Fbi, Hillary Clinton e i democratici. "Un viscidume totale", ha tagliato corto, ...