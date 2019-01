Lexus ES - Al volante dell' ibrida 300h

quattroruote

(Di sabato 12 gennaio 2019) Allinizio di questo decennio, laera sul banco degli imputati per la scarsa personalità stilistica e la bassa emozionalità dei suoi prodotti. Critiche che hanno convinto Akio Toyoda, numero uno del gruppo Toyota, a rifondare il marchio di modo che le parole noioso enon fossero mai più abbinate nella stessa frase. Sono queste le origini del designa nuova ES: il suo stile è figlio di un percorso virtuoso, iniziato nel 2012. Può piacere o meno, ma non è certo anonimo. La ES, poi, è un caposaldoa produzionesin dal 1989 (è la berlina più famosaa marca, con oltre 2,3 milioni di unità vendute a livello globale), ora rinnovato da cima a fondo per far concorrenza alle blasonate Audi e Mercedes. Quello da poco iniziato sarà un anno cruciale per il brand giapponese, pronto a introdurre sul mercato la nuova UX (arriva a marzo), urban-crossover che, nelle ...