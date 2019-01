L’esplosione nel centro di Parigi

ilpost

: #Parigi: 20 feriti nell'esplosione, due molto gravi. Primo bilancio. Diversi gli incendi divampati nel palazzo. L'e… - TgLa7 : #Parigi: 20 feriti nell'esplosione, due molto gravi. Primo bilancio. Diversi gli incendi divampati nel palazzo. L'e… - AriannaAmbrosi0 : RT @Radio1Rai: ??#Parigi Esplosione in zona Opera causata da fuga di gas. Coinvolto anche l'operatore di #Cartabianca Valerio Orsolini. Le s… - xspidermommy : RT @Radio1Rai: ??#Parigi Esplosione in zona Opera causata da fuga di gas. Coinvolto anche l'operatore di #Cartabianca Valerio Orsolini. Le s… -

(Di sabato 12 gennaio 2019) È avvenuta in una panetteria del, forse per via di una fuga di gas: ci sono 36 feriti, di cui 12 gravi