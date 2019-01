Legittima difesa | M5S depone le armi e tende la mano a Salvini | trovato l' accordo

Legittima difesa - Lega e M5s vanno a braccetto : ma l'emergenza non esiste : Nessun emendamento di maggioranza al disegno di legge che autorizza a reagire "armi in pugno" all'interno del proprio...

Legittima difesa - Lega-M5s blindano testo. Obiettivo ok a febbraio : Lega e Movimento 5 stelle blindano la riforma della Legittima difesa. La maggioranza giallo-verde non ha infatti presentato alcun emendamento al testo approvato dal Senato e ora all'esame della commissione Giustizia della Camera. Sono invece circa un'ottantina le proposte di modifica delle opposizioni: una decina quelle del Pd (tutte soppressive), altrettanti gli emendamenti di Fratelli d'Italia, mentre si aggirano sulla ventina quelli di Forza ...

