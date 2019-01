«Le colazioni con Falcone al Quirinale da Cossiga e il teatro per mia sorella»

Mercato auto - il 2018 si chiude con un -3 - 1% di immatri colazioni in Italia : Quella che ci siamo lasciati alle spalle non è stata proprio una buona annata per il Mercato dell’ auto . E anche il 2019 si preannuncia piuttosto sottotono, con la nuova legge di bilancio che, se da un lato ha l’obiettivo di rafforzare la rete di infrastrutture legate alla mobilità elettrica, dall’altro penalizzerà quanti sceglieranno auto nuove e di fascia media ma che producono emissioni oltre i parametri stabiliti. In ...

Perché le immatri colazioni auto continuano a calare : crisi delle vendite e la criminalizzazione del diesel - InvestireOggi.it : In secondo luogo il quadro economico della zona euro è in rallentamento in coerenza con la dinamica dell'economia mondiale su cui pesano l'incertezza delle politiche commerciali e l'andamento dei ...

Running a Roma : i consigli dell’esperto ‘salva articolazioni’ per prepararsi alla Deejay Ten di Roma : Qualche utile accorgimento “salva articolazioni” per affrontare l’allenamento e praticare Running nel modo giusto Roma – In Italia sono circa 6 milioni le persone che praticano Running. Ben il 77% corre per tenersi in forma, il 76 % per rimanere in salute e il 61% per divertirsi1. Lo scorso anno, sono stati diecimila i partecipanti all’edizione Romana della Deejay Ten, una tra le più amate e attese manifestazioni italiane di Running, ...