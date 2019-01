Lazio | problemi per Correa | salterà la Coppa Italia

F1 - le riveLazioni di Hakkinen : “Schumacher? Non aveva problemi ad infrangere le regole - una volta mi disse…” : L’ex pilota finlandese ha parlato dei suoi duelli con Schumacher, svelando anche alcuni retroscena La rivalità più entusiasmante vissuta da Michael Schumacher in Formula 1 è stata senza dubbio quella con Mika Hakkinen, sviluppatasi a cavallo della fine degli anni ’90 e l’inizio di quelli 2000. Colpi proibiti, sorpassi assurdi ed emozioni sempre a fior di pelle: gare uniche che, grazie a quei due piloti, sono rimaste nel ...

Nuovi problemi per Iliad con l’instalLazione delle sue antenne : Iliad da mesi sta rinforzando la propria infrastruttura nel nostro Paese ma non senza andare incontro a qualche problema. Ecco gli ultimi della serie L'articolo Nuovi problemi per Iliad con l’installazione delle sue antenne proviene da TuttoAndroid.

Sorteggi Europa League : Inter e Napoli senza problemi - alla Lazio serve l’impresa : Sono andati in scena i Sorteggi di Europa League, tre le squadre italiane in corsa: Inter, Napoli e Lazio. Accoppiamento sfortunato per la squadra biancoceleste, gli ultimi di Simone Inzaghi dovranno vedersela con il Siviglia, squadra di grande esperienza nella competizione ma anche protagonista fino al momento di una grande stagione. Il club spagnolo può contare sulle prestazioni di André Silva, autore fino al momento di una stagione ...

Fifa 19 : segnaLazione problemi tecnici e di connettività ai server : problema risolto : In questo post vi aggiorneremo periodicamente su eventuali problemi tecnici e di connettività ai server che dovessero essere segnalati su Fifa 19, fornendovi i link alle comunicazioni ufficiali di EA Sports. Ricordiamo che Electronic Arts metta a disposizione sul sito ufficiale le informazioni sullo status dei server di Fifa 19, accessibile a questo indirizzo: https://help.ea.com/it/Fifa/Fifa-19 [toc] […] L'articolo Fifa 19: segnalazione ...

Lazio-Milan - Gattuso risponde alle critiche di Salvini : “Pensi ai problemi del paese” : Al termine del match dell’Olimpico tra Lazio e Milan, l’allenatore dei rossoneri Gattuso ha risposto all’ennesima critica del Ministro dell’Interno Salvini. A giudizio del leader leghista, l’allenatore avrebbe dovuto effettuare qualche cambio nel finale. A questo appunto, Ringhio ha ribattuto piccato: “Con tutti i problemi che ha l’Italia lui ha tempo di chattare e parlare di Milan. C’è ...

Nuovi problemi per Gascoigne : l’ex Lazio arrestato per molestie sessuali : Era da un po’ di tempo che non si sentiva parlare di Paul Gascoigne e, alla luce di quanto avvenuto, sarebbe stato meglio continuare a non avere sue notizie. L’ex stella della nazionale inglese è stata arrestata per aver molestato sessualmente una donna durante il viaggio su un treno da York a Durham. I fatti risalgono allo scorso 20 agosto quando Gascoigne fu trattenuto per qualche ora dalla polizia nella stazione ferroviaria ...

Problemi per i treni fra Pistoia e Montale - ritardi e cancelLazioni : Pistoia, 19 novembre 2018 - A causa di un guasto agli impianti di circolazione questa mattina ci sono stati ritardi e anche cancellazioni sulla linea Firenze-Viareggio. Il problema si è verificato tra ...

