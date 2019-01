L' ace mai visto di Tomic | ecco come beffa Kyrgios e vince il match

Gilet gialli - Di Maio : “Il governo Macron li sta finanziando politicamente con tutte le assurdità che sta facendo” : ‘Capisco le dichiarazioni di ieri di uno degli esponenti, perché se un ministro del governo Macron inizia a fare complottismo dicendo che altre nazioni stanno finanziando i gialli allora è giusto che quel movimento si smarchi: lo avrei fatto anch’io”. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, a margine degli Stati generali dei consulenti del lavoro, spiegando che ”nei prossimi giorni resta fissato l’appuntamento con ...

Matteo Salvini - la sua linea sugli immigrati era efficace. Ora con Conte e Di Maio riprenderanno gli sbarchi : C'è qualcosa che Giuseppe Conte e Luigi Di Maio non hanno considerato. Il loro complotto contro Matteo Salvini si tradurrà infatti in nuovi sbarchi. E considerando che l'unico risultato positivo - a ...

Carige - per Di Maio è 'nazionalizzazione' : la parola che non piace alla Lega : E continuo a ritenere che economia e Stato siano separati. Sulla nazionalizzazione degli istituti di credito mi trovo proprio in disaccordo. Carige ha risorse e forze per rialzarsi sulle proprie ...

ASSESSORATO ALLA CULTURA - Illustrati da sindaco Tagliani - ass. Maisto e direttrice Pacelli : 'Courbet e la natura', i numeri della mostra realizzata a palazzo dei Diamanti 09-01-2019 / Giorno per giorno Si è svolta mercoledì 9 gennaio nella sala di Giunta della residenza municipale di Ferrara ...

Di Maio e gli auguri di buon anno in motoslitta : “Fate ciò che più vi piace”. L’ironia dei social : “Ah - ma allora stai bene!” : Luigi Di Maio, in vacanza-tour nel Bellunese e nell’Agordino, in particolare ad Alleghe, ha provato a guidare, per la prima volta, una motoslitta. Alla fine, ha rivolto un augurio di buon anno agli italiani: “Fate ciò che più vi piace. A noi piace difendere i vostri diritti, specialmente dalla classe dirigente che ve li ha tolti”. Dopo l’intoppo di Repubblica, che ha dato la notizia di un ricovero in ospedale del ...

La diretta Facebook di Luigi Di Maio in sella a una motoslitta in Veneto : In diretta Facebook dalla pista da sci. Prima di partire Luigi Di Maio ha chiamato a raccolta i suoi follower: "Giro in motoslitta, ci siete?", poi il video. Nelle immagini si vede il ministro dello sviluppo economico alle prese con una motoslitta sulle piste da sci nella zona di Belluno. Una diretta lunga 10 minuti, con Di Maio, giacca a vento azzurra e casco professionale, un istruttore che gli dà le istruzioni prima di partire. E poi ...

Pietro Senaldi : "Boomerang-Facebook - ecco l'insidia per Matteo Salvini e Luigi Di Maio" : "Tutto sembra sereno all'orizzonte di Matteo Salvini e Luigi Di Maio ma non è così". Pietro Senaldi spiega perché in questo momento, nonostante "i sondaggi diano il governo al sessanta per cento" per i due vicepremier "la battaglia non è vinta". Infatti, continua il direttore di Libero, "non basta e

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - l'indiscrezione che scuote il M5s : "Pace durata il tempo del video" : Tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista la pace rischia di durare il tempo di un'istantanea, al più i due minuti di video in tandem realizzato dalle nevi delle Dolomiti per salutare i fan grillini e lanciare la campagna elettorale del M5s per le elezioni europee del prossimo maggio. Leggi anche:

Boldrini irride Di Maio e attacca la Lega su Facebook : il video che fa discutere : Ha fatto discutere il post con cui Luigi Di Maio, non molto tempo fa, pubblicava un foglio in cui c'era un elenco di punti presenti nel contratto di governo. Di fianco ad ogni voce compariva la dicitura "Fatto", a voler sottolineare come l'esecutivo fosse riuscito, almeno nelle idee del ministro, a portare a compimento quello che era il proprio progetto politico. Non mancarono diverse rivisitazioni di quel foglio in chiave satirica. A quel ...

Padre Enzo Fortunato : «Si faceva male al bene - l’ho scritto sul web - poi Di Maio mi ha cercato» : Il religioso del Sacro convento di Assisi: era a rischio il lavoro di tanti giovani, con lo stop all’aumento dell’Ires saranno salvati tanti progetti

Con un video su Facebook il tandem Di Maio-Di Battista lancia la campagna per le Europee : Segno che si vuole comunque tenere l'ex deputato libero da quel secondo mandato che le regole M5S stabiliscono come limite massimo per fare politica con il simbolo del Movimento. Non si sa mai. Ma il ...

Manovra - il vicepremier Di Maio su Facebook sfida le critiche col test del 'Vero-Falso' : Il ministro del Lavoro mostra sui social cosa davvero contiene la Manovra del governo a guida Conte e cosa no. sfidando gli italiani scettici ad affrontare il test.

Di Maio perde su Facebook il tocco magico e fa un favore a Renzi. Mostra una tabella in cui il picco massimo degli assunti è con il Jobs act : Immaginate la scena. Siamo in pieno caos da manovra. Il maxi emendamento non arriva nell'Aula del Senato, le voci si rincorrono, il testo è fermo sul tavolo della Ragioneria dello Stato. Il premier Conte annulla la conferenza stampa di fine anno. E Luigi Di Maio prova tirarsi fuori da questa voragine che lo sta risucchiando con un annuncio che sembra la seconda puntata dell'ormai famoso "abbiamo abolito la povertà". Ecco cosa ...