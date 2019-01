La Vita in Diretta - flop di ascolti. Le voci : al posto di Francesca Fialdini un volto noto del mattino Rai : Non piovono buone notizie per Francesca Fialdini, conduttrice di La Vita in Diretta con Tiberio Timperi. Lo scorso 9 gennaio, per esempio, la trasmissione di Raiuno ha registrato uno share del 13%, decisamente inferiore rispetto a quella registrata da Geo&Geo e dal competitor di palinsesto Pomeriggi

LIVE Perugia-CiVitanova - SuperLega 2019 in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si apre con un autentico scontro tra titani la diciassettesima giornata della SuperLega 2018-2019 di volley maschile, in programma tra oggi, sabato 12, e domani, domenica 13 gennaio. Scenderanno infatti in campo nel tardo pomeriggio odierno Perugia e Civitanova, rispettivamente seconda e terza forza del campionato, in una sfida che preannuncia grande spettacolo. La formazione umbra cercherà il riscatto dopo la sconfitta contro Trento della ...

La Vita in diretta : Francesca Fialdini chiede scusa ai telespettatori : Francesca Fialdini a La vita in diretta: “Vi chiedo scusa per questa voce…” Settimana non facile quella che si è conclusa oggi per la bella e brava Francesca Fialdini: la conduttrice de La vita in diretta, fin dalle ultime puntate della settimana precedente, è apparsa in video piuttosto stanca e un po’ sottotono, per via della febbre che da giorni sembra non darle tregua. Non a caso, all’inizio della seconda parte ...

Francesca Fialdini sostituita a La Vita in diretta? Al suo posto potrebbe arrivare un'altra conduttrice : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini a La vita in diretta non devono solo offrire un prodotto di alta qualità su Rai 1 e tentare di arginare Pomeriggio 5, ma anche guardarsi le spalle da Geo&Geo di ...

Francesca Fialdini a La Vita in diretta : “Sono raffreddata - non ho voce” : La vita in diretta, Francesca Fialdini ammette: “Sono senza voce” Sembrerebbe non essere ancora del tutto passato il malanno di stagione, chiamiamolo così, che ha colpito Francesca Fialdini. La bella e brava conduttrice de La vita in diretta, lo ricordiamo, nei giorni scorsi ha presentato una puntata con la febbre. E dell’argomento influenza è tornata a parlarne sul finire della puntata di oggi, quando Tiberio Timperi le ha ...

Pomeriggio Rai 1 - 9 gennaio : Paradiso delle Signore al record - flop per La Vita in Diretta : Il Pomeriggio di Rai 1, da questa stagione, si è presentato con delle novità, le ennesime, dopo la cancellazione del quiz Zero e Lode che, secondo l'ormai ex direttore della rete ammiraglia di Viale Mazzini, nonostante gli ascolti buoni, non dava un traino sufficiente a La Vita in Diretta. Dunque, a trainare quest'anno La Vita in Diretta ci sono Vieni da Me condotto da Caterina Balivo, che inizia dalle ore 14:00 ed ultimamente è stato allungato ...

Vieni da me - Caterina Balivo ruba 10 minuti alla Vita in diretta : clamorosa decisione ai piani alti della Rai : La Vita in diretta è in crisi, lo notano tutti gli osservatori di televisione. "Nemmeno il neo direttore di Rai1 Teresa De Santis sembra essere una fan accanita del programma, a giudicare dalle modifiche di palinsesto in atto", scrive Davide Maggio. Il noto sito di tv ha notato un dettaglio. Con la

Rai1 : Balivo si prende 10 minuti da Fialdini e Timperi. La Vita in Diretta in perenne crisi : La Vita in Diretta L’unico punto fermo, rispetto al passato, sta diventando il problema principale. Rai1 continua a soffrire al pomeriggio ma lo scenario stavolta è diverso: peggio (o quasi) della fascia post prandiale stanno facendo le ore che precedono L’Eredità. Se il trend di Vieni da Me e Il Paradiso delle Signore è crescente, La Vita in Diretta boccheggia. Il contenitore, condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, ...

"La Vita in Diretta" - mazzata finale da Geo & Geo : C'è una sfida nella sfida nell'intrattenimento pomeridiano della televisione italiana. "Pomeriggio Cinque" è il competitor de "La Vita in diretta", ma quest'anno il duello si è trasformato in un ...

'La Vita in Diretta' - mazzata finale da Geo & Geo.. : C'è una sfida nella sfida nell'intrattenimento pomeridiano della televisione italiana. "Pomeriggio Cinque" è il competitor de "La Vita in diretta", ma quest'anno il duello si è trasformato in un ...

Ascolti TV | Mercoledì 9 gennaio 2019. L’Amore - il sole e le Altre Stelle 19.7% - Lion 11.8% - Chi l’ha Visto? 10.7%. La Vita in Diretta (12.3%-13.2%) umiliata da Geo (14.7%) : Purchè Finisca Bene - Vanessa Incontrada Su Rai1 Purché Finisca Bene – L’Amore, il sole e le Altre Stelle ha conquistato 4.570.000 spettatori pari al 19.7% di share. Su Canale 5 Lion – La Strada verso casa ha raccolto davanti al video 2.465.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Gods of Egypt ha interessato 1.314.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 I Mercenari 2 ha catturato l’attenzione di ...

Vanessa Incontrada suda durante l’intervista a La Vita in Diretta : Vita in Diretta: Vanessa Incontrada sudata. La reazione di Tiberio Timperi E’ finita poco fa una nuova puntata de La Vita in Diretta. E gli ospiti intervistati oggi da Tiberio Timperi sono stati Memphis e la Incontrada. I due sono andati nel programma quotidiano per presentare il loro film, che andrà in onda stasera su Rai1. Vanessa Incontrada, appena si è seduta per parlare del film, ha iniziato a sudare copiosamente. Ad accorgersene non ...

Vita in diretta : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi verso Sanremo? : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini si spostano a Sanremo con La Vita in diretta? Manca poco meno di un mese alla 69° edizione del festival della canzone italiana di Sanremo, che anche quest’anno sarà condotto da Claudio Baglioni (per il secondo anno consecutivo direttore artistico). La kermesse canora, lo ricordiamo, verrà trasmessa in Eurovisione su Rai1 dal 5 al 9 febbraio, settimana nella quale quasi tutti i programmi Rai daranno ...

Elisa Isoardi - flop a 'La Prova Del Cuoco' - forse condurrà 'La Vita In Diretta' : Questo potrebbe essere un anno ricco di cambiamenti per i palinsesti RAI. Nelle ultime ore si sta discutendo circa la possibilità di strategiche manovre in termini di conduzione. Dopo l'esordio, non propriamente tra i più floridi, di Elisa Isoardi con il programma "La Prova Del Cuoco" che ha sostituito Antonella Clerici, l'ex compagna di Matteo Salvini potrebbe traslocare a "La Vita in Diretta", programma in onda su RAI 1 di pomeriggio e ...