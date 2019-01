La rabbia dei britannici residenti in Italia | “Prigionieri della Brexit | paura per i

Avellino - Di Maio cavalca la rabbia dei familiari : "Feccia politica garantiva impunità" : ... Luigi Di Maio che di fatto ha 'cavalcato' la protesta di queste famiglie con un post su Instagram: 'Per essere chiari: io ce l'ho con la feccia politica che in questi anni ha firmato ad autostrade ...

Viadotto Acqualonga - assolto l’ad Autostrade Castellucci. Esplode la rabbia dei parenti : “Assassino” : “Venduti!”, “infami”. Si è scatenata al termine della lettura della sentenza la rabbia incontenibile dei parenti delle vittime della strage del bus che, il 28 luglio 2013, cadde dal Viadotto Acqualonga sulla A16 all’altezza del comune di Monteforte Irpino (Avellino). Obiettivo della rabbia dei parenti è l’assoluzione di Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, per il quale la Procura ...

Bimba dimessa per tre volte - muore per emorragia intestinale/ Pordenone - medici indagati : rabbia dei genitori : Bimba dimessa per tre volte, muore per emorragia intestinale all'ospedale di Pordenone. Tre medici indagati, i genitori 'neanche in Africa si muore così'.

rabbia di Allegri : 'Perdo la pazienza per le frasi dei presidenti' : Roma, 26 dic., askanews, - Massimiliano Allegri attacca Aurelio De Laurentiis. 'Ho perso la pazienza. Mi girano le scatole, non sono di buon umore' ha detto il tecnico della Juve dopo il pareggio, 2-2,...

Napoli - la rabbia dei familiari dei tre scomparsi in Messico : 'De Magistris ci ha mentito' : 'Ci dispiace che il sindaco ci abbia mentito. Non ha mai richiesto udienza al ministro degli esteri per discutere del nostro caso. Vogliamo chiedergli spiegazioni'. Con queste parole i familiari dei ...

Isola dei Famosi 2019: tra i papabili concorrenti spunta Dennis Fantina Continua il toto nomi sui papabili concorrenti della prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Giornali e siti di gossip, tra conferme, smentite e indiscrezioni, hanno tirato in ballo diversi personaggi ultimamente. Il cast, stando a quanto dichiarato ieri sera da Alessia Marcuzzi da Chiambretti, sarebbe

Che gelo all'Olimpico. La rabbia dei tifosi risparmia solo i baby : Almeno loro sono le note liete della surreale notte dell'Olimpico, scrive Chiara Zucchelli su 'La Gazzetta dello Sport'. Gelida, e non solo per la temperatura. Contro il Genoa i romanisti, in ...

"Promesse tradite - non vi voto più" : la rabbia sui social dei militanti di Lega e M5s : Dopo la retromarcia del governo gialloverde nella trattativa con Bruxelles sulla manovra, esplode la protesta dei militanti...

Inter - la rabbia dei tifosi sui social : ''Spalletti vattene via'' : L' Inter fallisce l'esame di maturità con il pareggio inutile contro il Psv e il mondo social insorge contro Luciano Spalletti . Una delusione tremenda, l'Inter manca la qualificazione agli ottavi di Champions League e sul banco degli imputati c'è ancora Luciano Spalletti. Sono ...

Assalto natalizio al centro di Como - la rabbia dei commercianti di piazza Duomo : Sono weekend di grande affollamento in centro in occasione degli eventi natalizi. La Città dei Balocchi attira decine di migliaia di persone a Como per assistere agli spettacoli di luce e passeggiare tra le bancarelle, ma a risentirne sarebbero i commercianti del centro, in particolare quelli che si affacciano su piazza Duomo.

La rabbia dei romani : "Qui è come la Terra dei fuochi" : "Siamo rinchiusi in casa con le finestre chiuse". Lo dice all'Adnkronos Simonetta Anaclerio, presidente del Comitato di quartiere Nuovo Salario, dopo l'incendio scoppiato stamattina all'impianto di ...

La rabbia dei genitori : 'Locali lager Una tragedia immane annunciata' : CORINALDO - Una notizia quella della tragedia della Lanterna Azzurra che ha sconvolto tutta l'Italia con gli echi che si sono diffusi velocemente in tutto il mondo. rabbia, lacrime e disperazione. E in tanti si chiedono se poteva essere evitata una strage del genere. Sui social si moltiplicano le domande sull'effettiva agibilità del locale, sulla ...

rabbia e lacrime - i post dei genitori al concerto : "Ore 00:56, Lanterna Azzurra Corinaldo, un gran coglione lancia una bomboletta di spray al peperoncino in mezzo alla sala con più di 1500/2000 persone tra cui io con mia figlia di 10". Inizia così il ...

Netturbino ucciso dalla folle gara di velocità in auto - la rabbia dei Quartieri Spagnoli : 'Assassini a casa per Natale' : Si alzava ogni notte intorno alle 2.30, per raggiungere a bordo del suo motorino il porto di Pozzuoli, dove si imbarcava col traghetto delle 4.10 per andare a lavorare a Procida. E, dopo aver ...