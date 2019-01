La piazza dei Sì Tav dai capelli grigi | la politica del fare conta più della rabbia

Tav - Lega in piazza per il sì. Molinari : “La politica prevalga sull’analisi dei tecnici - con nuove modalità di esecuzione” : Lega in piazza per manifestare a favore del completamento della linea Torino-Lione. “Fin dall’inizio sapevamo che avevamo posizioni differenti con il M5s su questo tema, ma credo che il M5s che fa della democrazia diretta una bandiera non potrà non essere d’accordo sul referendum” dichiara Riccardo Molinari. Nell’intervista al Fatto.it dalla piazza, il capogruppo della Lega alla Camera apre (anzi conferma) un’altra ipotesi, che ...

Blitz dei Carabinieri di Catania piazza Dante : 37 arresti per spaccio di droga : Maxi operazione dell’Arma dei Carabinieri. Dalle prime ore del mattino 150 Carabinieri del Comando provinciale di Catania hanno eseguito un

Manovra : il 9 febbraio la protesta dei sindacati in piazza : Cgil Cisl e Uil scenderanno in piazza contro la Manovra del governo sabato 9 febbraio a Roma. 'Cgil, Cisl, Uil - si legge in una nota - valutano positivamente il percorso di mobilitazione svoltosi ...

BORSA ITALIANA OGGI/ piazza Affari a caccia dei 19.000 punti - 8 gennaio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI va ancora a caccia di quota 19.000 punti. Non mancano alcuni dati macroeconomici in agenda.

Bari - protesta dei Gilet arancioniOltre 3mila in piazza con i trattori : Sono oltre tremila gli agricoltori pugliesi che con i loro trattori hanno riempito piazza Prefettura a Bari, colorandola di arancione, il colore della protesta contro il governo nazionale e la Regione Puglia Segui su affaritaliani.it

Milano : il corteo dei Re Magi da piazza Duomo a Sant’Eustorgio [GALLERY] : 1/55 Claudio Furlan/LaPresse ...

La casa di carta 3 - Berlino e il Professore si incontrano in piazza del Duomo a Firenze : “Come è possibile?”. Sul set lo stupore dei fan : Berlino e il Professore che si abbracciano, col secondo sorpreso di vedere il suo vecchio amico, in piazza del Duomo a Firenze. La serie tv non in lingua inglese (spagnola) più vista della storia, targata Netflix, è sbarcata (ma solo per un giorno) nel capoluogo toscano. Centinaia di fan si sono assiepati intorno al set e hanno preso d’assalto gli attori Alvaro Morte e Pedro Alonso. Molti si stanno chiedendo quale senso abbia la scena. Tra ...

Treviglio - il Pd su piazza Setti : «La delibera della Corte dei conti ci è stata nascosta» : Dopo la decisione della Corte dei conti , che ne chiede la dismissione, le opposizioni tornano all'attacco su Treviglio Futura , la società di trasformazione urbana del Comune che ha realizzato il ...

Da X Factor a piazza del Popolo a Roma : il ritorno in Italia dei Daiana Lou : Per le feste hanno deciso di tornare a casa e si sono esibiti in piazza del Popolo a Roma tra tanti altri artisti di strada, ma loro non sono proprio nuovi al grande pubblico. Daiana e Luca ovvero il duo dei Daiana Lou hanno partecipato a X Factor nel 2016 e sono rimasti nei ricordi degli spettatori per una clamorosa autoeliminazione: durante il quarto live all’ultimo scontro con Fem e Loomy, decidono di autoeliminarsi dalla gara: “Questa è una ...

Capodanno in piazza Duomo con la musica dei Queen. Gratis 4 mila biglietti : TRENTO. Si avvicina il countdown per Caopodanno. I Queen Legend in concerto saranno il piatto forte della festa in piazza Duomo , organizzata dall' Apt Trento, Monte Bondone Valle dei Laghi in ...

Ncc in piazza - bruciano un fantoccio di Di Maio : 'Schiavo dei tassisti' : La categoria degli Ncc (noleggio con conducente) in questi giorni sta manifestando molto intensamente per farsi sentire, le "auto nere" si sono ritrovate in piazza ieri dalle 14 alle 20 per protestare contro il decreto legge firmato poco prima di Natale che penalizza fortemente il settore e agevola i tassisti. Un fantoccio che rappresenta il vicepremier Luigi Di Maio con un cartello appeso al collo e la scritta "Schiavo dei tassisti" è stato ...

Francesco Chiofalo spiazzato dall'affetto dei fan : 'Non mi aspettavo tutto questo' : Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island, da pochissimi giorni ha condiviso con tutti i suoi fan il proprio dramma: il 29enne infatti ha scoperto di avere un tumore al cervello molto grave e pertanto, dopo le feste di Natale, dovrà sottoporsi ad un intervento molto rischioso. Il ragazzo ha divulgato la triste informazione attraverso il suo profilo Instagram e, immediatamente, è stato inondato da una valanga di messaggi d'affetto e ...

Tragedia piazza San Carlo - lettera di uno dei responsabili : “Chiedo scusa - non doveva andare così” : Aymen H., uno dei responsabili della Tragedia di Piazza San Carl di Torino del 3 giugno 2017, in una lettera chiede scusa a tutti: "Non basterebbero tutte le scuse di questo mondo per farsi perdonare le conseguenze causate quella sera, non doveva andare così, ed è incredibile come la vita sappia essere così cattiva".Continua a leggere

Borse in calo da Milano a New York. Rialzo dei tassi e pericolo shutdown spaventano piazza Affari e Wall Street : La decisione della Fed di alzare i tassi di interesse ha annullato gli effetti positivi che l'accordo sulla manovra aveva avuto su Piazza Affari. Così, dopo il balzo di ieri, Milano ha chiuso in ribasso dell'1,93% a 18.576 punti, in linea con gli altri listini europei. Lo spread è sceso a 250 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 2,73%. Fra i titoli più sotto pressione c'è Tim, che ha perso il 4,59% ...