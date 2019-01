La pausa craxiana di Ancelotti prima della stoccata ai suoi giocatori

ilnapolista

(Di sabato 12 gennaio 2019) «Sono pochi quelli che hanno dato il 100%» C’erano una volta le pause craxiane. Tempi antidiluviani.Repubblica. Calcisticamente, le partite valevano due punti. Bettino Craxi ascoltava la domanda e poi aspettavadi rispondere. Creava il vuoto. Non pause dilatate come quelle di Adriano Celentano. Ma pause consistenti. Oggi, a Castel Volturno, Carloha aspettato l’ultima domandaconferenza stampa per lanciare il segnale più duro che abbia mai rivolto aicalciatori da quando è a Napoli. E nella risposta all’ultima domanda, ha atteso l’ultima frase. Ha parlato tanto di politica, come peraltro avremmo gradito che avessero parlato i nostri politici, che ha deciso di calarsi fino in fondo nella parte. Pur tornando a parlare di calcio.Stava rispondendo a una domanda di Napoli Magazine (minuto 19:oo) sul rendimento dei...