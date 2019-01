La nuova emergenza per la privacy mondiale si chiama app economy

ilfoglio

: RT @andcasu: Ti aspettiamo in 75 piazze per dire insieme no alla manovra delle tasse e delle bugie di Salvini e Di Maio, mobilitazione @PD_… - liborio_s : RT @andcasu: Ti aspettiamo in 75 piazze per dire insieme no alla manovra delle tasse e delle bugie di Salvini e Di Maio, mobilitazione @PD_… - giovanna280656 : RT @andcasu: Ti aspettiamo in 75 piazze per dire insieme no alla manovra delle tasse e delle bugie di Salvini e Di Maio, mobilitazione @PD_… - Flautomagico1 : RT @andcasu: Ti aspettiamo in 75 piazze per dire insieme no alla manovra delle tasse e delle bugie di Salvini e Di Maio, mobilitazione @PD_… -

(Di sabato 12 gennaio 2019) Ma possiamo considerare l'espressione "app" anche come una delle più appropriate definizioni dell'economia digitale, in cui una parte significativa degli scambi commerciali è veicolata ...