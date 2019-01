La malattia dei giovani adulti americani è non sapere far altro che lavorare

Allergie alimentari - nella metà dei casi si tratta solo di una malattia immaginaria : C’è chi sostiene di essere allergico ai crostacei, chi al latte, chi alla frutta secca, chi più fortunatamente solo alla tintura madre di erisimo. Ma come stanno le cose nella realtà quando si parla di Allergie alimentari? Una risposta alla domanda arriva da uno studio americano pubblicato su Jama Network Open, secondo cui sì, l’11% della popolazione a stelle e strisce sarebbe di fatto allergica ad alcuni alimenti; a fronte però di una quasi ...

Caduta dei capelli - quando il problema è una malattia autoimmune : Ti cadono i capelli? La Caduta dei capelli può essere causata da molti fattori. La Caduta dei capelli può essere transitoria o cronica in base al problema che la scatena. In autunno e primavera, per esempio, si assiste a una fisiologica Caduta dei capelli stagionale. Ma ci sono anche cause più serie che possono essere genetiche o dovute a malattie autoimmuni. Vediamo insieme quali sono le malattie autoimmuni che possono determinare la Caduta dei ...

Mogol ricorda le parole dei medici : ‘La malattia è troppo diffusa’ : Mogol, nome d’arte di Giulio Rapetti, è stato ospite il 6 gennaio de La mia passione, il programma di Marco Marra in onda su Rai3. Il paroliere, autore di numerosi successi della canzone italiana e noto soprattutto per il suo lungo sodalizio con Lucio Battisti, si è raccontato tra le emozioni e i ricordi legati agli esordi, alla nascita di alcuni brani spesso autobiografici e alla sua famiglia. “Battisti è sparito perché gliel’ho ...

Fibrosi cistica : la malattia modifica il microbiota intestinale dei bambini : Esiste un rapporto diretto tra Fibrosi cistica e alterazione del microbiota intestinale: è la proteina “difettosa” della malattia, infatti, a guidare la composizione e il funzionamento delle comunità batteriche dell’intestino dei bambini che ne sono affetti. La scoperta è stata fatta dai ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e delle Università Sapienza e Federico II che, per la prima volta, ...

Iva Zanicchi operata d'urgenza - poi va in tv : 'Colpita dalla malattia dei giovani' - ome si mostra in diretta : Impossibile non notare l'assenza di Iva Zanicchi nella puntata di ieri, mercoledì 12 dicembre, a CR4 - La repubblica delle donne . In molti, infatti, si sono domandati il motivo che ha portato l'...

Gianluca Vialli parla della malattia e si commuove : ‘L’obiettivo? Non morire prima dei miei genitori’ : “Faccio fatica a dirlo ma credo che questa esperienza, di cui si farebbe volentieri a meno, mi abbia reso una persona migliore. Ti aiuta a vedere le cose in un’altra prospettiva, dai più valore alle cose, alla famiglia, devi prenderti cura di te stesso”. Così Gianluca Vialli, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa su Rai1 ha raccontato la sua battaglia più difficile, quella con il cancro, che al momento ha superato. Il ...

Vialli a Che tempo che fa parla della malattia : “Mi ha reso persona migliore - ma me la sono fatta addosso : volevo non morire prima dei miei genitori” : Ospite di Fabio Fazio, a Che tempo che fa su Rai1, l’ex calciatore Gianluca Vialli, presentando il suo libro Goals: 98 storie + 1 per affrontare le sfide più difficili, ha raccontato la sua battaglia contro il cancro, al momento superata: “Faccio fatica a dirlo ma credo che questa esperienza, di cui si farebbe volentieri a meno mi abbia reso una persona migliore. Ti aiuta a vedere le cose in un’altra prospettiva, dai più ...

“Popcorn Lung” - questa malattia irreversibile è uno dei rischi delle sigarette elettroniche aromatizzate : Gli esperti del settore sostengono che un composto chimico chiamato diacetile, che si trova nei vaporizzatori degli aromi delle sigarette elettroniche, può causare una condizione definita come “Popcrn Lung”, ossia l’infiammazione dei bronchioli che porta, tra gli altri sintomi, mancanza di respiro e affanno. Secondo Business Insider, tra il 2017 e il 2018 c’è stato un aumento del 78% di utilizzatori di sigarette elettroniche tra gli studenti ...

Inps - con più controlli calano i giorni di malattia dei dipendenti pubblici : I dipendenti pubblici si sono ammalati di meno nel terzo trimestre del 2018. Nel periodo che va da luglio a settembre gli impiegati del pubblico settore hanno avuto 4,4 milioni di giorni di malattia , ...