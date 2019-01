La Lega vede la scissione nel M5S La rottura dopo il voto delle Europee

LIVE Perugia-Civitanova - SuperLega 2019 in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si apre con un autentico scontro tra titani la diciassettesima giornata della SuperLega 2018-2019 di volley maschile, in programma tra oggi, sabato 12, e domani, domenica 13 gennaio. Scenderanno infatti in campo nel tardo pomeriggio odierno Perugia e Civitanova, rispettivamente seconda e terza forza del campionato, in una sfida che preannuncia grande spettacolo. La formazione umbra cercherà il riscatto dopo la sconfitta contro Trento della ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - EuroLega basket 2019 in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Ha tutti i contorni dello scontro diretto che nette in palio due punti pesantissimi la sfida valida per la diciottesima giornata dell’Eurolega di basket tra Bayern Monaco e Olimpia Milano. Le due formazioni, assieme al Panathinaikos, occupano il sesto posto in classifica e dunque sono quelle che probabilmente si giocheranno gli ultimi posti per la post season. Otto vittorie e nove sconfitte, ed un destino comune nell’ultima tornata: ...

Bayern Monaco-Olimpia Milano EuroLega - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera si giocherà l’ultima parte della diciottesima giornata di Eurolega, stagione 2018-2019. L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano è impegnata in trasferta contro il Bayern Monaco, che nell’andata del Mediolanum Forum di Assago ha vinto col punteggio di 78-80. La formazione di Simone Pianigiani arriva all’Audi Dome con una necessità di vincere maggiore che in altre occasioni: oltre al successo in quanto tale, in ...

LIVE Milano-Barcellona - EuroLega basket 2019 in DIRETTA : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : Comincia oggi, mercoledì 9 gennaio, una settimana delicatissima per il cammino di Milano nell’Eurolega 2018-2019 di basket. Questa sera alle ore 20.45 l’Olimpia sfida al Forum il Barcellona nella 17a giornata della massima competizione europea, in uno scontro diretto di fondamentale importanza per la rincorsa ad un posto nei playoff. La squadra allenata da Simone Pianigiani dovrà fare a meno di Nemanja Nedovic e Kaleb Tarczewski, mentre sarà in ...

Milano-Barcellona EuroLega - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Comincia una settimana decisiva per le ambizioni europee dell’Olimpia Milano. La squadra di Simone Piangiani sarà attesa da un doppio impegno: stasera la sfida casalinga con il Barcellona e poi venerdì lo scontro con il Bayern Monaco. Due partite assolutamente da vincere, perchè Milano affronta due dirette rivali nella corsa ai playoff. Si comincia questa sera con il match contro i catalani e sarà una straordinaria battaglia al ...

Volley - SuperLega oggi (6 gennaio) : calendario e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : oggi domenica 6 gennaio si giocano quattro partite valide per la 16^ giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Epifania molto ricca per la pallavolo dopo il succulento anticipo di ieri tra Trento e Perugia, determinante per il primo posto in classifica. Turno fondamentale per Civitanova e Modena che vogliono rimanere in scia alle due big che si sono fronteggiate ieri: la Lube se la dovrà vedere in casa contro ...

Olimpia Milano-Buducnost - EuroLega basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si apre questa sera con una sfida molto delicata il 2019 dell’Olimpia Milano. La formazione di Simone Pianigiani accoglie in casa il Buducnost Podgorica nella sedicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Mike James e compagni dovranno andare a caccia di una vittoria per non perdere terreno rispetto alle dirette avversarie e continuare la propria corsa ad un posto nei playoff interrotta con la sconfitta sul campo del Maccabi ...

Volley oggi - SuperLega 2019 : gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Restano cinque partite per completare la seconda giornata del girone di ritorno della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di Volley maschile. Dopo l’anticipo di ieri sera tra Itas Trentino e Globo Banca Popolare del Frusinate Sora e dopo la sfida tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Emma Villas Siena disputata il 13 dicembre, scendono oggi in campo le altre dieci formazioni impegnate. Perugia accoglie Verona per ...

SuperLega volley 2019 - gli orari delle partite del 30 dicembre. Calendario - programma e come vederle in tv e streaming : Nel weekend del 29-30 dicembre si giocherà la 15^ giornata della Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Non ci sono soste per il torneo che prima di Capodanno vivrà il secondo turno del girone di ritorno, si preannuncia grande spettacolo con diverse partite interessanti e avvincenti. Prosegue la lotta al vertice tra Perugia e Trento: i dolomitici anticiperanno a sabato contro Sora, partendo con tutti i favori del ...

Maccabi-Milano - EuroLega basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Continua il tour de force dell’Olimpia Milano. Quarta partita in sette giorni per la squadra di Simone Pianigiani, che vola in Israele per sfidare il Maccabi Tel Aviv nella quindicesima giornata di Eurolega, ultima del girone d’andata. Un match molto importante per l’Armani Exchange che vuole confermarsi in zona playoff e soprattutto spegnere le speranze di rimonta della formazione israeliana. Milano si è ripresa in campo ...

Volley - SuperLega oggi (26 dicembre) : gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming : oggi, mercoledì 26 dicembre, scende in campo la SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionele di Volley maschile. Approfittando delle festività natalizie e chiamando a raccolta appassionati e tifosi, la Lega Pallavolo ha fissato proprio nel giorno di Santo Stefano la quattordicesima giornata, primo turno del girone di ritorno. Perugia vuole continuare ad allungare in testa alla classifica trovando un successo sul campo di Latina, mentre ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : si gioca anche a Santo Stefano. Il calendario delle partite e come vederle in tv e streaming : Boxing day ormai tradizionale per la Superlega di pallavolo che ha in programma per domani la prima giornata del girone di ritorno della regular season, quattordicesimo turno del massimo campionato con Perugia che riparte dalla prima posizione in classifica e va a far visita a Latina. Trasferte insidiose ma non impossibili per Trento a Siena e per Modena a Sora, mentre Civitanova ospita Padova. Tutte le partite della quattordicesima giornata di ...

Maccabi-Olimpia Milano - EuroLega basket 2019 : programma - orario e tv. Come vederla in streaming il 27 dicembre : A Natale non ci si ferma: la pallacanestro, dopo aver visto svolgersi il turno di Natale in Serie A, prosegue il suo cammino con l’Eurolega 2018-2019 e il suo quattordicesimo turno. Per l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano si prospetta uno dei turni più complessi in termini di ambiente, quello contro il Maccabi Tel Aviv. La partita del 27 dicembre, però, giunge in un momento storico non favorevole alla storia della squadra cestistica ...