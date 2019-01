La Juve nella tana del Bologna | ecco come fare per seguire l’incontro in Tv

Juventus - nella possibile formazione anti-Bologna diversi cambi ma con la certezza CR7 : Ieri sera la Juventus ha fatto il suo arrivo a Bologna dopo le ore 20. I bianconeri hanno raggiunto l'Emilia Romagna in treno e i giocatori juventini hanno anche postato diverse immagini del loro viaggio sui social. La Juve, dunque, da ieri sera è in ritiro a Bologna proprio per prepararsi al match di Coppa Italia di oggi. Per la partita contro i rossoblù, Massimiliano Allegri farà un turnover moderato e ci saranno quattro cambi di formazione ...

Fifa 2019 - tanto Real e un solo calciatore della Juventus nella top 11 dell'anno : Come nazioni invece è la Francia campione del mondo quella più rappresentata con 3 giocatori, seguita dalla Spagna , 2, e da Olanda, Brasile , Croazia, Belgio, Argentina e Portogallo , tutte con un ...

Juventus - Mbappè verso i bianconeri : il ruolo di Cristiano Ronaldo nella trattativa col Psg : La Juventus acquistando Cristiano Ronaldo si è aperta quella via per entrare, in pianta stabile, tra le big del calcio internazionale. Una società che calcisticamente lo è da sempre, ma cui mancava il peso economico per competere con i grandi squadroni spagnoli e inglesi e gli sceicchi arabi del Psg

Marianella : 'Ramsey alla Juve da impazzire : c'è un problema da incubo' : Dagli studi di Calciomercato L'Originale su Sky Sport, Massimo Marianella ha commentato l'operazione Aaron Ramsey per la Juventus in vista del prossimo giugno: 'Conosco bene Ramsey da tanti anni all'Arsenal: è un acquisto straordinario. La Juve ...

Samsung Galaxy A7 (2018) è disponibile nella Juventus Special Edition : Samsung ha rilasciato una nuova versione del suo Galaxy A7 (2018) dedicata ai tifosi della Juventus: si chiama Samsung Galaxy A7 Juventus Special Edition e include un'esclusiva personalizzazione. L'articolo Samsung Galaxy A7 (2018) è disponibile nella Juventus Special Edition proviene da TuttoAndroid.

Juventus - Bonucci : 'I social devono educare. Gli haters? Si sfogano così perché gli manca qualcosa nella vita' : Bonucci ha, poi, definito qual è uno dei suoi obiettivi quando si affaccia sul mondo digitale: "Io credo che i social hanno anche un ruolo nell'educazione e, quindi, cerco di divulgare sempre ...

Juventus : CR7 è sempre più nella storia bianconera - contro la Roma rientra Bentancur : Dopo la vittoria nel derby della Mole, Massimiliano Allegri ha deciso di concede un po’ di riposo ai suoi ragazzi. Dunque Cristiano Ronaldo e compagni stanno godendo di due giorni di riposo, dopo aver conquistato un altro importante successo targato CR7. Il portoghese è sempre più uomo chiave per la Juventus e tra l’altro contro il Torino è entrato nella storia juventina segnando il gol numero 5000. Cristiano Ronaldo al termine del derby, con un ...

Cristiano Ronaldo entra nella storia della Juventus segnando la rete numero 5000 : L'acquisto di Cristiano Ronaldo non ha convinto molti, a causa dell'età non verdissima del giocatore, ma a guardare i risultati odierni si può affermare che la Juventus anche stavolta non ha sbagliato. Dopo un avvio in salita, dovuto al fisiologico ambientamento, CR7 si è sbloccato contro il Sassuolo e da lì in avanti è stato solo un crescendo. Il gol dagli undici metri di Ronaldo risolve il derby della Mole La sua presenza in campo fa quasi ...

Allegri dopo Torino-Juventus : 'Vittoria molto importante - meglio nella ripresa. Classifica? Vedremo solo il 29 dicembre' : ... loro hanno dato pressione e noi non riuscivamo a inserirci con le mezzali " ha spiegato l'allenatore bianconero nel post gara ai microfoni di Sky Sport - nel secondo tempo la squadra è cresciuta ...

Juventus - Allegri : 'Meglio nella ripresa. Vittoria molto importante' : L'allenatore bianconero commenta così la Vittoria nel derby della Mole : 'Ottimo risultato, Vittoria molto importante: abbiamo fatto un altro passettino in avanti. I tre punti ci permettono di tenere ...

Diretta Juventus Udinese Primavera / Risultato finale 5-0 - goleada clamorosa nella ripresa! : Diretta Juventus Udinese Primavera streaming video e tv: orario, probabili formazioni e Risultato live della partita, 12giornata , oggi 15 dicembre, .

Juventus - Can e Bonucci probabili titolari nella formazione contro il Torino : Questa mattina, la Juve si è ritrovata alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista del derby di oggi. Infatti, i bianconeri ieri sera non sono andati in ritiro visto che Massimiliano Allegri ha deciso di lasciare liberi i suoi ragazzi che erano reduci dalla partita contro lo Young Boys e ha preferito che trascorressero la vigilia della partita contro il Torino con le rispettive famiglie. Dunque la Juventus stamane ha fatto le ultimissime ...

Juventus - Ronaldo in ombra nella prima fase di Champions : 'Ma il bello deve arrivare' : Conclusasi la fase a gironi della Champions League, adesso è ora di fare un primo bilancio sulle squadre e sui loro giocatori più rappresentativi. I dati ci dicono che i top club forse non hanno mostrato in pieno il loro valore, infatti solo il Porto è riuscito a vincere sei partite su sei. Il Barcellona ha portato a casa cinque risultati positivi ed un pareggio con il Tottenham che ha decretato il non passaggio del turno del'Inter. Le altre ...

Juventus - Dybala nella storia bianconera. Emre Can si candida per una maglia nel derby : Il gol della Joya contro lo Young Boys è il numero 5000 della storia della Juve. L'altra buona notizia di serata arriva dal recupero di Emre Can: il tedesco potrebbe essere titolare contro il Torino