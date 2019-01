La Germani Brescia rialza la testa | battuta la corazzata Venezia

Basket - Serie A : tra Brescia e Cantù non c’è partita - la Germani “respira” in classifica : Basket, Serie A: Germani Basket Brescia – Acqua S.Bernardo Cantù 81-63, i padroni di casa staccano gli avversari in classifica Germani Basket Brescia – Acqua S.Bernardo Cantù è stato l’anticipo di mezzogiorno di questa giornata ricca di gare in Serie A. Uno scontro salvezza tra due squadre appaiate a quota sei punti ad inizio giornata. A staccarsi è stata Brescia, vittoriosa in un incontro senza storia quest’oggi. ...