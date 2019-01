La figlia ha mal di pancia | la porta dal medico e la diagnosi è scioccante | “Cancro al

Il commovente appello di una mamma di Olbia : "Mia figlia distrutta da una malattia" : Lo sfogo della mamma di Olbia Angela , di Olbia, mamma di Bibiana , ha lanciato un appello al Ministro della Salute Giulia Grillo con un video su Facebook , in cui ha descritto la malattia rara che ...

Trame spagnole Il Segreto : Saul ritrova la Uriarte - la figlia di Marcela ammalata : Eccoci tornati con un nuovo spazio incentrato alla soap opera iberica “Il Segreto”. Negli episodi che saranno trasmessi sull’emittente televisiva “Antena 3” la settimana prossima, Saul Ortega dopo essere stato abbandonato sull’altare si ricongiungerà con la sua amata Julieta Uriarte. Quest’ultima riuscirà finalmente a fuggire dalla sua prigionia grazie all’arresto di Melero. La figlia di Marcela Del Molino e Matias Castaneda invece rimarrà ...

Vittima di un malore in casa - la figlia di sette anni lo veglia per un giorno : È stato Vittima di un malore mentre stava guardando la tv seduto su una poltrona: G. F. 64 anni, era nella sua abitazione di strada Formaggio a Novara con la figlia di 7 anni. La bambina non si è accorta di nulla: pensando che il padre si fosse appisolato, ha continuato a giocare e ha mangiato qualche dolce. L’indomani la mamma ha telefonato all’ex...

Migranti - Malta preleva madre e figlia : 12.27 Sono 300 i Migranti a bordo della nave Open Arms che al momento non hanno trovato un porto per sbarcare.Malta ha negato l'approvigionamento alla nave spagnola, mentre ha fatto salire a bordo di un elicottero la mamma 23enne e un neonato che "avevano bisogno di assistenza medica". Entrambi sono stati poi trasferiti all'ospedale dell'isola. Proactiva, la Ong che opera con Open Arms, ha detto di aver salvato ieri i Migranti che erano su 3 ...

“Sogno di sposarmi” : il papà esaudisce il desiderio della figlia di 4 anni malata di leucemia : Yuan Dongfang ha "sposato" sua figlia Yaxin, 4 anni e affetta da una forma aggressiva di leucemia, in una cerimonia toccante organizzata da medici e infermieri dell'ospedale di Pechino, dove la bimba è ricoverata: "Un giorno mi ha chiesto quando si sarebbe sposata. È stata lei a dirmi che sarei stato io suo marito. È così piccola, ma ho deciso lo stesso di realizzare il suo sogno".Continua a leggere

Violenza sessuale sulla figlia minore e maltrattamenti in famiglia - finisce in carcere 48enne : Pescara - I carabinieri della Stazione di Scafa hanno tratto in arresto in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso Corte d’ Appello di L’ Aquila, A.F. quarantottenne di Scafa che dovrà scontare 8 anni di reclusione per i reati di Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Per dieci anni, l'uomo, aveva usato Violenza nei confronti dei familiari, abusando della figlia sin da quando aveva otto anni. ...

Malato terminale scrive un libro per la figlia : "Voglio raccontare a Giulia chi era il padre che non conoscerà" : Un destino crudele quello di Andrea Bizzotto. Nel periodo che doveva essere il più bello della sua vita, si è sposato ed è diventato padre da poco, a soli 33 anni ha scoperto di avere un male ...

Nicoletta Mantovani : età - altezza - figlia - malattia - compagno : Nicoletta Mantovani ha legato per sempre il suo nome a Luciano Pavarotti. Ha conosciuto il tenore quando era solo una studentessa di Scienze Naturali e la loro storia d’amore è iniziata nello scandalo non solo per la notevole differenza di età (la Mantovani era più giovane di ben 34 anni), ma soprattutto perché il grande maestro della musica lirica all’epoca era ancora sposato con Adua Veroni, fidanzata storica dalla quale aveva avuto tre figlie ...

Pupo/ La dipendenza dal gioco ed i debiti : "Ho inventato che mia figlia aveva una malattia gravissima!" : Pupo, tra la dipendenza del gioco d'azzardo e il sesso, ecco tutte le bugie che ha dovuto inventarsi per salvare la pelle.

Milano - mamma e figlia segregate da mafioso/ Ultime notizie : sotto protezione dopo 15 anni di maltrattamenti - IlSussidiario.net : Milano, mamma e figlia segregate da mafioso: sotto protezione dopo 15 anni di maltrattamenti, ma lui continua a cercarle...