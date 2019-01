Juventus | Mandzukic rischia un mese di stop | si spera in un suo rientro contro l' Atletico

Juventus - lesione al bicipite femorale per Mandzukic! Si teme un lungo stop : ecco i possibili tempi di recupero : Più serio del previsto l’infortunio occorso a Mario Mandzukic: lesione al bicipite femorale della coscia destra per il croato che dovrà restare ai box per diverso tempo In conferenza stampa, Massimiliano Allegri non ha nascosto la sua preoccupazione per le condizioni di Mario Mandzukic: “sensazioni? Come dice Mario, ‘no good'”. Niente giri di parole, l’attaccante croato dovrà stare fermo ai box per diverso ...

Coppa Italia - i convocati della Juventus : out Mandzukic e Cancelo : TORINO - Esordio della Juventus in Coppa Italia , per la prima gara dell'anno, domani sera contro il Bologna al Dall'Ara. Terminata la rifinitura del pomeriggio, la società ha diramato la lista dei ...

Juventus - Mandzukic preoccupa Allegri - ma le alternative in attacco non mancano : In tarda mattinata, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna. Il tecnico della Juventus non si è sbilanciato molto sulle scelte di formazione visto che l'allenamento sarà nel pomeriggio. Dunque per sapere chi giocherà in Coppa Italia bisognerà attendere la serata di oggi. Per il match contro il Bologna non ci sarà Mario Mandzukic che si è infortunato ieri ai flessori della coscia sinistra. ...

Infortunio Mandzukic/ Juventus news - problema ai flessori per il croato : salta la Supercoppa Italiana? : L'Infortunio di Mario Mandzukic è l'ultima novità che arriva dalla Continassa dove la Juventus sta preparando la prima gara del 2019.

Juventus - problema ai flessori per Mandzukic : Supercoppa a rischio : TORINO - Brutte notizie per Massimiliano Allegri . Nell'allenamento di oggi si è fermato Mario Mandzukic che ha accusato un problema ai flessori della coscia sinistra la cui entità dovrà essere ...

Juventus - infortunio per Mandzukic : in Coppa Italia novità in attacco : Quella di oggi è stata una mattinata di intenso lavoro per la Juventus. I bianconeri stanno intensificando le sedute in vista della Coppa Italia. Infatti, per la Juve l'appuntamento contro il Bologna è ormai alle porte. Sabato sera la squadra di Massimiliano Allegri è attesa allo stadio Dall'Ara per affrontare i rossoblu. Probabilmente per questo match i bianconeri si presenteranno con alcuni cambi di formazione, anche perché poi la squadra sarà ...

CALCIOMERCATO Juventus / Ultime notizie - Mandzukic pronto a rinnovare : accordo fino al 2022 : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: Aaron Ramsey firma per i bianconeri dopo la Supercoppa Italiana. Seguito con attenzione il giovane Jhonny Lucas.

Mandzukic - la Juventus ha deciso il suo futuro - : Nonostante l'arrivo di Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic è il vero e unico calciatore a cui Massimiliano Allegri non vuole mai rinunciare. Il gigante croato ha giocato 21 partite, saltandone ...

Calciomercato Juventus - offerta del PSG per Mandzukic ma lui potrebbe rinnovare (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che sta cercando un centrocampista di qualità in questa sessione invernale. Ma in particolare, Andrea Agnelli e Fabio Paratici stanno lavorando già per la prossima stagione: i due sono infatti molto attivi per l'acquisto di Aaron Ramsey, forte centrocampista gallese che milita nelle fila dell'Arsenal. Ramsey ha trent'anni ed è un calciatore che piace moltissimo al tecnico ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic a vita : pronto il rinnovo : Per le ultime notizie sul Calciomercato Juventus Clicca Qui! Paratici e Nedved sono decisi a blindare Mandzukic , che come scrive il 'Corriere dello Sport' potrebbe prolungare fino al giugno 2022 . ...

Juventus : rinnovo anti-Cina per Mandzukic : Sempre secondo il Corriere dello Sport , sullo sfondo ci sono le sirene provenienti dalla Cina. In agenda ci sono poi altri rinnovi: Rugani, Cuadrado, Matuidi e Kean.

Juventus - vacanze d’amore con Oriana a Miami per Paulo Dybala - relax a Dubai per Mandzukic : Martedì 8 gennaio la Juve si ritroverà a Miami per mettere nel mirino la gara di Coppa Italia contro il Bologna. I bianconeri, dunque, si stanno godendo gli ultimi giorni di relax prima di tornare a sudare agli ordini di Massimiliano Allegri. Nell’ultima settimana i giocatori della Juventus hanno potuto ricaricare le energie in posti da sogno insieme ai loro cari. La gran parte del gruppo juventino per trascorrere le ferie ha scelto di andare a ...

Calcio - anche la Roma cade sotto i colpi della Juventus. Decide Mandzukic : bianconeri ancora imbattuti : Con la vittoria di una sempre più dominatrice del campionato Juventus sulla Roma per 1-0 si chiude la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2018-19. Gol decisivo di Mandzukic al 35° minuto in un match ricco di occasioni da ambo le parti, con Olsen che impedisce più volte la gioia del gol a Cristiano Ronaldo riscattando la deludente prestazione della scorsa settimana contro il Genoa e la Roma che nel secondo tempo tiene testa ai ...

Juventus da record : più punti e clean sheet di tutti in Europa. E Mandzukic ha segnato a tutte le big : Lo ha fatto anche al termine di Juventus-Roma: "La miglior difesa vince lo Scudetto, vediamo come arriveremo alla fine " ha detto a Sky Sport " ma bisogna difendere bene, abbiamo perso la seconda ...