Juve | depositato ricorso al Coni | chiesta la revoca dello scudetto 2006 all' Inter

Calciopoli - la Juventus vuole dare battaglia : Agnelli ha depositato due ricorsi contro l’Inter - i dettagli : Calciopoli, non è terminata la battaglia legale della Juventus contro l’assegnazione dello scudetto 2006 all’Inter Calciopoli è una ferita tutt’altro che chiusa per la Juventus. La proprietà bianconera non si vuole arrendere dopo la bocciatura della Cassazione che ha chiuso il procedimento per quanto concerne la giustizia ordinaria, ma non ancora a quello di fronte alla giustizia sportiva. Il presidente Agnelli ...