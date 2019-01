Juve ai quarti di coppa Italia | il Bologna si arrende 

Coppa Italia 2019 - Bologna-Juventus 0-2 : bianconeri ai quarti di finale - Bernardeschi e Kean decisivi : Tutto estremamente facile per la Juventus che ha liquidato il Bologna per 2-0 negli ottavi di finale della Coppa Italia e si è così qualificata al turno successivo dove affronterà la vincente della sfida tra Cagliari e Atalanta. Allo Stadio Dall’Ara i bianconeri hanno dettato legge in lungo e in largo, conquistando la prima vittoria del nuovo anno solare contro i felsinei che invece si confermano in grande difficoltà: i detentori del ...

VIDEO Bologna-Juventus 0-2 Highlights : sintesi e gol della partita. Bernardeschi e Kean trascinano i bianconeri ai quarti di Coppa Italia : La Juventus ha sconfitto il Bologna per 2-0 e si è così qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia 2019 di calcio dove affronterà la vincente di Cagliari-Atalanta. I bianconeri non hanno avuto alcun problema a imporsi al Dall’Ara, un gol per tempo ha deciso la contesa in favore dei detentori del trofeo: al 9′ papera di Da Costa che in uscita si scontra con Calabresi, il pallone finisce sui piedi di Bernardeschi che insacca a ...

Champions League - quote per il passaggio ai quarti di Juventus e Roma : L'urna di Nyon non è stata fortunata per la Juventus, che dovrà contendersi un posto agli ottavi con i colchoneros di Simeone e Griezmann. La sfida di andata è prevista per il 20 febbraio al Wanda ...

La Juventus Women ai quarti di Coppa Italia : 4-0 al Castelvecchio : TORINO - ' Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta '. La celebre frase di Giampiero Boniperti , diventata un mantra in casa Juventus , è stata fedelmente abbracciata anche dalla compagine ...