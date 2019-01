Jane Alexander in intimità | confessioni ‘di letto’ | Elia e Gianmarco

Vanessa Incontrada senza trucco su Instagram : le critiche feroci e la difesa di Jane Alexander : Vanessa Incontrada è finita nuovamente nel mirino degli haters dopo aver postato su Instagram una foto che la ritrae senza trucco. La showgirl dopo un anno impegnativo ha deciso di concedersi una bella vacanza alle Maldive insieme al figlio Isal e ad un’amica. Fra un tuffo nelle acque cristalline e un aperitivo in riva al mare, Vanessa ha pubblicato anche alcuni scatti su Instagram. Uno dei più belli ritrae un primo piano ...

Jane Alexander confessa : “Ho fatto le analisi del sangue” : Jane Alexander su Instagram: “Ci sono state mattinate migliori…” Mattinata impegnativa per Jane Alexander che poche ore fa si è dovuta recare all’ospedale per fare dei prelievi del sangue. Come sempre la fidanzata di Elia Fongaro si è voluta anche questa volta sfogare sui suoi social sotto una sua foto in cui è apparsa senza trucco. L’attrice ha così affermato nella didascalia dell’immagine: ...

Jane Alexander e Elia Fongaro - niente convivenza : ‘Giusto così’ : Sono innamoratissimi sin da quando erano reclusi al GF, ora sono ancor più legati e hanno fatto Capodanno insieme ma niente convivenza (almeno per ora) per Elia Fongaro e Jane Alexander: lo ha confermato lei stessa con un chiarissimo: “Per adesso è giusto così anche se capisco che possa sembrare strano”. “Non abbiamo ancora parlato di convivenza”, chiarisce ulteriormente la ex marchesa van Necker di Elisa di Rivombrosa, ...

Vanessa Incontrada presa di mira sui social Jane Alexander la difende : Vanessa Incontrada è spesso al centro di critiche per il suo fisico. Anche dopo una foto del suo viso senza trucco, l’attrice è stata attaccata dagli haters. A sua difesa è intervenuta l’ex gieffina Jane Alexander. Per Vanessa Incontrada ecco le critiche dopo la foto senza trucco: “Sei piena di macchie”. Questa volta a finire nel mirino è stata una sua fotografia postata su Internet qualche giorno fa, nella quale la bella Vanessa è ...

Jane Alexander felice con Elia - ma confessa : “Penso spesso a…” : Elia Fongaro e Jane Alexander: lei è nostalgica Jane Alexander, dal momento in cui ha messo piede nella Casa di Cinecittà, si è innamorata perdutamente del co-inquilino Elia. E per lui ha anche lasciato il suo fidanzato Gianmarco. Adesso Jane Alexander e Elia Fongaro sono felici insieme, e pare stiano facendo anche progetti importanti per il loro futuro. Ovviamente i fan non hanno potuto far altro che essere contenti nel vederli così teneri e ...

Jane Alexander osa - lo scatto e l’appello : “Manca casa - la famiglia” : Jane Alexander ‘osa’, lo scatto e l’appello dell’attrice: “Mi manca casa, la famiglia” Jane Alexander come non l’abbiamo mai vista: l’attrice prima pubblica sui social uno scatto in cui ‘osa’, dall’alto tasso sensuale e artistico, poi si lascia andare alle riflessioni, alla mancanza della casa, di quel clima familiare che tanto le manca e che […] L'articolo Jane Alexander ...

Vanessa Incontrada - nuove feroci critiche sul fisico : Jane Alexander la difende sui social : Vanessa Incontrada torna al centro delle polemiche per via del suo fisico. Questa volta l'attrice e conduttrice spagnola è stata attaccata dagli haters per via di una foto nella quale...

Vanessa Incontrada - nuove feroci critiche sul fisico : Jane Alexander la difende sui social : Vanessa Incontrada torna al centro delle polemiche per via del suo fisico. Questa volta l'attrice e conduttrice spagnola è stata attaccata dagli haters per via di una foto nella quale compare senza ...

Vanessa Incontrada - nuove critiche sul fisico : interviene Jane Alexander : Jane Alexander difende Vanessa Incontrada dalle critiche su Instagram Vanessa Incontrada continua ad essere presa di mira dagli haters per via del suo fisico. L’ultima foto postata, che potete vedere in basso, ha scatenato più di qualche critica. E se l’italo-spagnola ha preferito non replicare lo stesso non ha fatto la collega inglese Jane Alexander. […] L'articolo Vanessa Incontrada, nuove critiche sul fisico: interviene Jane ...

Jane Alexander di cattivo umore senza Elia Fongaro? Il retroscena : Jane Alexander, lontana da Elia, si sfoga: “Ero di pessimo umore” La giornata è iniziata alle 6.15 per Jane Alexander che ha ammesso di essere di cattivo umore. L’attrice, che al momento è lontana da Elia Fongaro, tornato a Milano, è alle prese con la sua nuova casa e la ristrutturazione. Su Instagram Stories l’ex gieffina ha commentato così il suo inizio di giornata: “Anche questa mattina ci siamo svegliati alle ...

Jane Alexander già in crisi con Elia? Lei : “Va tutto a…” : Elia Fongaro e Jane Alexander: le ultime dichiarazioni dell’attrice Jane Alexander, come molti sapranno bene, è impegnata alla ricerca di una casa dopo la fine della sua relazione con Gianmarco. Questa casa l’ha poi trovata, e al momento è assai indaffarata a renderla vivibile. Tuttavia la popolare attrice non ha nascosto di aver trovato qualche intoppo di troppo, che hanno rallentato i lavori, asserendo su instagram: “Sembra ...

Jane Alexander parla della sua rivoluzione : “Sento la mancanza delle basi” : Jane Alexander pronta a ricostruire la sua vita: tutto va lento e l’attrice ha bisogno di forza e coraggio La storia tra Jane Alexander ed Elia Fongaro dopo il Grande Fratello Vip sembra a gonfie vele. Ma, intanto, l’attrice italiana sta ancora tentando di rimettere apposto la sua vita. La fine della sua relazione con […] L'articolo Jane Alexander parla della sua rivoluzione: “Sento la mancanza delle basi” proviene ...

Jane Alexander di nuovo sull'ex : "La proposta di matrimonio? Mancanza di rispetto" : Che Jane Alexander ed Elia Fongaro formino una coppia, dopo essersi conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello Vip non è più un mistero: i due tra dediche social e dolci effusioni, si ...

Jane Alexander E ELIA FONGARO A ROMA/ Video - 'mi ricordo Piccola Jane - che amo e che coccolo ancora' : Jane ALEXANDER parla del suo ex Gianmarco Amicarelli e rivela: 'Non ero felice!'. Adesso con ELIA FONGARO le cose sono cambiate?