Ivanka Trump fra i candidati alla presidenza della Banca Mondiale : il padre esamina la rosa dei nomi : Ivanka Trump potrebbe trasferirsi a breve dagli uffici della Casa Bianca a alla guida della Banca Mondiale. La figlia, e consigliere, del presidente è infatti nella rosa dei nomi che sono presi in ...

Anche Ivanka Trump è nei guai per le email : Nel 2017 utilizzò un account privato al posto di quello ufficiale della Casa Bianca per scambiarsi centinaia di email, violando diverse regole