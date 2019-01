Israele.una tenda nasconde il 'McJesus'

: Solo chi non conosce e/o non ha mai letto una riga di @mgmaglie può criticarla o dubitare di lei sul terreno del ri… - Capezzone : Solo chi non conosce e/o non ha mai letto una riga di @mgmaglie può criticarla o dubitare di lei sul terreno del ri… - amaryllide1 : RT @umanesimo: il movimento @BDSmovement è una vera spina nel culo per Israele e il fastidio che provoca fa capire quanto è giusto sostener… - lasxripartada : @fefewoelk @AndreaOrlandosp Non bisogna ancora confondere, nel 2019, il popolo ebraico nella sua generalità da quel… -

Dopo le proteste dei cristiani d'è stata coperta, ma non rimossa, l'opera dell'artista finlandese Jani Leinon al Museo di Haifa che raffigura 'Ronald McDonald', dell'omonima catena di fast food,in croce al posto di Gesù. '',così definita,è stata bollata come "offensiva".Ora è visibile solo se si scosta la. Leinon,di fede cristiana, è autore di varie opere sulla mercificazione:Gesù è anche ritratto in croce con confezioni regalo.Un cartello avverte: le opere esposte potrebbero urtare la sensibilità dei visitatori.(Di sabato 12 gennaio 2019)