Infortunio Cancelo | Allegri annuncia | “Ecco quando torna”

Juventus - Infortunio Cancelo : il terzino rientra in gruppo : infortunio Cancelo – A quattro giorni dal ritorno in campo per una partita ufficiale, quella di sabato sera a Bologna in Coppa Italia, la Juventus ha sostenuto oggi il primo allenamento del 2019, al rientro da qualche giorno di vacanza. I bianconeri sono scesi in campo nella tarda mattinata, e hanno disputato un allenamento introdotto […] L'articolo Juventus, infortunio Cancelo: il terzino rientra in gruppo proviene da Serie A News ...

Infortunio Cancelo - ora cambia tutto : ecco quando tornerà : Infortunio Cancelo- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni dall’infermeria bianconera, Joao Cancelo potrebbe far ritorno in campo già dall’imminente sfida di SuperCoppa italia tra Juventus e Milan. Dopo l’operazione al menisco, l’esterno portoghese continua il suo programma di recupero abbinato alla terapia. La Juventus, insieme ad Allegri, valuterà attentamente il da farsi, ma difficilmente il ...

Juventus – Infortunio Cancelo : il portoghese già operato - condizioni e tempi di recupero : Joao Cancelo operato oggi con successo: i tempi di recupero del giocatore portoghese della Juventus Intervento riuscito per Joao Cancelo. Il giocatore portoghese della Juventus è stato sottoposto in serata a un intervento chirurgico di meniscectomia selettiva mediale al ginocchio destro. L’operazione eseguita dal professor Roberto Rossi, consulente di Juventus e JMedical, in presenza del responsabile sanitario del club bianconero ...

Infortunio Cancelo - il terzino si è già operato al ginocchio : i tempi di recupero : Infortunio Cancelo – Il terzino della Juventus, Joao Cancelo, in mattinata ha accusato la lesione del menisco mediale interno del ginocchio destro, cosa che lo ha obbligato all’intervento chirurgico per poter tornare a disposizione di Allegri. L’operazione di meniscectomia selettiva mediale è già stata eseguita dal professor Roberto Rossi, consulente di Juventus e J|Medical, in presenza del responsabile sanitario della ...

Infortunio Cancelo - menisco ko e operazione : ecco quando tornerà : Infortunio Cancelo- Come rivelato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, Joao Cancelo verrà sottoposto ad intervento chirurgico a causa di un problema al menisco. Ko al ginocchio e immediato intervento chirurgico. Il giocatore potrà fare ritorno in campo solamente nel 2019 dopo la sosta. Brutta tegola per Allegri in quale dovrà rinunciare anche a Cuadrado […] L'articolo Infortunio Cancelo, menisco ko e operazione: ecco quando ...

Infortunio Cancelo - bruttissime notizie per la Juventus : sarà operato : Infortunio Cancelo – bruttissime notizie per la Juventus e per Massimiliano Allegri, che dovranno rinunciare alle prestazioni di Joao Cancelo per le ultime partite del 2018. Il portoghese, che ha dovuto rinunciare al match contro lo Young Boys per un affaticamento, stamattina ha accusato un problema al menisco mediale interno e verrà operato tra stasera e domani mattina. Anno finito, quindi, per il terzino portoghese e possibile ...

Juventus - Infortunio Cancelo : si opera al menisco! I tempi di recupero e le ultime su Cuadrado : Juventus, infortunio Cancelo: il terzino bianconero finirà sotto i ferri per il problema al menisco mediale, i dettagli “Cancelo ha un problema al menisco mediale, sarà operato e tornerà dopo la sosta. Per Cuadrado dobbiamo valutare se sarà necessario un piccolo intervento o meno“. Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa pre Torino-Juventus, ha svelato le condizioni dei suoi due esterni di destra, entrambi ai box per ...

Infortunio Cuadrado e Cancelo : ecco quando torneranno in campo : Infortunio Cuadrado- Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con le assenze di Cuadrado e Cancelo in vista dell’imminente derby di domani sera contro il Torino. Il colombiano non sarà sicuramente a disposizione, mentre restano da valutare le condizioni del terzino portoghese. Non è escluso che l’ex Valencia possa recuperare dal leggero affaticamento muscolare riscontrato nei […] L'articolo Infortunio Cuadrado e Cancelo: ecco ...

Infortunio Cancelo - problema muscolare : ecco quanto starà fuori : Infortunio Cancelo- Suona l’allarme in casa Juventus. Dopo il ko di Cuadrado, il quale ha abbandonato il campo dopo soli 20 minuti per un problema al ginocchio, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno anche di Cancelo, il quale ieri sera ha accusato un piccolo affaticamento muscolare, il quale gli ha impedito di scendere in campo. […] L'articolo Infortunio Cancelo, problema muscolare: ecco quanto starà fuori proviene da Serie A News ...

Juventus : Infortunio Cancelo e si ferma anche Cuadrado - rischiano il Derby : Il portoghese contro lo Young Boys non è andato neppure in panchina perché, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe accusato un leggero fastidio muscolare e Allegri ha quindi preferito non ...