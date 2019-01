In Usa lo shutdown arriva al ventiduesimo giorno | è il più lungo della storia degli Usa

huffingtonpost

: #Usa, lo #shutdown più lungo della storia: 800 mila dipendenti pubblici senza paga, i sindacati fanno causa #ANSA - Agenzia_Ansa : #Usa, lo #shutdown più lungo della storia: 800 mila dipendenti pubblici senza paga, i sindacati fanno causa #ANSA - Agenzia_Ansa : Anche il #telescopio spaziale #Hubble tra le vittime dello #shutdown Usa - #ANSA - Corriere : Usa, è lo shutdown più lungo della storia: stipendi bloccati e uffici chiusi -

(Di sabato 12 gennaio 2019) È ufficiale: alle 00:01 di oggi ora americana (le 6:01 in Italia), vale a dire all'inizio del suo 22mo, il parzialedel governo federale Usa è diventato il piùmai registrato nelladel Paese.Ieri per la prima volta circa 800.000 dipendenti pubblici coinvolti nella semiparalisi delle attività amministrative non hanno ricevuto lo stipendio. Molti sono scesi in piazza a protestare: a causare ulteriore ansia e frustrazione è il fatto che non si sa quanto il blocco potrebbe durare.Intanto, i sindacati dei dipendenti federali hanno fatto causa al governo, accusandolo di violare le leggi sul lavoro richiedendo ai dipendenti ritenuti "essenziali" di continuare a lavorare senza stipendio.L'azione legale, riportano i media americani, è stata depositata dai sindacati che rappresentano i lavoratori federali, ovvero la ...