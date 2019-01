In piazza non solo il sostegno alla Tav | Siamo qui per fermare il declino di

Torino. La Lega in piazza con i ‘Sì Tav’. Di Maio : “Non mi scandalizzo” : In piazza Castello i governatori di Piemonte e Liguria, il Pd Maurizio Martina, Forza Italia, un centinaio di sindaci e alcuni esponenti della Lega. Grillo rinnova il suo no: "'Opera inutile". Gli organizzatori: "Siamo più di 30mila".Continua a leggere

Tav - la Lega in piazza sfida il M5S : “Non possiamo bloccare il Paese” : Matteo Salvini guarda alla Tav e vuole«un’Italia che dica sì». Il pensiero del vice-premier, nel quartier generale leghista, viene esteso anche «alle trivelle lontane dalle coste, alla Tap, alle autostrade». La lista è lunga, perché «la Lega pensa che l’Italia non si possa fermare». E dunque non si può fermare neanche la Torino-Lione, «se permetter...

"La Lega fa miseramente campagna elettorale - ma la Tav non si farà" - il senatore M5s Alberto Airola contesta la piazza di Torino : La Lega in piazza con sì Tav? "Liberi di andare, il risultato non cambia: non si farà. Lo so". Il senatore M5s Alberto Airola, torinese, no-Tav per eccellenza, non lascia grandi spazi alla mediazione: "La loro è solo misera campagna elettorale. Sta di fatto che l'Alta velocità Torino-Lione ha spaccato il governo gialloverde, con i 5Stelle che vogliono fermare la grande opera e i parlamentari leghisti che invece ...

