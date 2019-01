In piazza Duomo solo tavoli e sedie | il Tar dà ragione al Comune di Firenze sul piano

Auto in fiamme in piazza del Duomo a Sacile : Auto in fiamme , poco dopo le 12.30, in piazza del Duomo , a Sacile . Grazie al rapido intervento di due squadre dei Vigili del fuoco di Pordenone , si è riusciti a evitare che l'incendio intaccasse ...

'La casa di carta 3' le riprese a Firenze : fan in delirio in piazza Duomo : Insomma gli occhi di tutto il mondo puntati su Piazza del Duomo, dove si celebrava l'incontro fra il «Professore» appunto e «Berlino» , che evidentemente non è morto…, , interpretato da Pedro Alonso ,...

La casa di carta 3 - Berlino e il Professore si incontrano in piazza del Duomo a Firenze : “Come è possibile?”. Sul set lo stupore dei fan : Berlino e il Professore che si abbracciano, col secondo sorpreso di vedere il suo vecchio amico, in piazza del Duomo a Firenze. La serie tv non in lingua inglese (spagnola) più vista della storia, targata Netflix, è sbarcata (ma solo per un giorno) nel capoluogo toscano. Centinaia di fan si sono assiepati intorno al set e hanno preso d’assalto gli attori Alvaro Morte e Pedro Alonso. Molti si stanno chiedendo quale senso abbia la scena. Tra ...

Gesù bambino rubato dal Presepe in piazza davanti al Duomo/ Lecce - ladro ripreso in video lo restituisce : A Lecce Gesù bambino è stato rubato dal Presepe in piazza davanti al Duomo. La statuina era stata prelevata da un uomo nella prima mattina

Capodanno in piazza Duomo con la musica dei Queen. Gratis 4 mila biglietti : TRENTO. Si avvicina il countdown per Caopodanno. I Queen Legend in concerto saranno il piatto forte della festa in piazza Duomo , organizzata dall' Apt Trento, Monte Bondone Valle dei Laghi in ...

Capodanno : a Milano concerto in piazza Duomo con Gabbani e Bluebeaters : Milano, 28 dic. (AdnKronos) - Milano festeggia l’arrivo del nuovo anno con un concerto in piazza Duomo gratuito e aperto a tutti. Sul palco ci saranno Francesco Gabbani e la sua band, preceduti dai The Bluebeaters. Le incursioni di Dario Vergassola e lo speaker di Rds Paolo Piva animeranno la serata

Capodanno - Milano : stop a botti e spray al peperoncino - piazza Duomo ‘blindata’ : Niente petardi o fuochi d’artificio e nemmeno spray al peperoncino, bottiglie di vetro e selfie stick per il Capodanno in piazza Duomo a Milano. E’ quanto prevede un’ordinanza di Palazzo Marino che sarà firmata nei prossimi giorni in vista del concerto di Francesco Gabbani. Da quanto è stato anticipato il provvedimento vieterà di portare in piazza non solo fuochi di artificio e ogni materiale pirotecnico ma, visto il caso di ...

Trento - per l'ultimo dell'Anno festa in piazza Duomo con la musica dei Queen : Sull'onda lunga del grande riscontro di "Bohemian Rapsody", ovvero il film che narra la storia dei Queen, il comune di Trento, in Trentino-Alto Adige, ha sancito che quest'anno la festa di Capodanno in Piazza Duomo si svolgerà all'insegna delle canzoni dello storico gruppo di Freddie Mercury. In particolare, ad animare il veglione di San Silvestro trentino sarà la band dei "Queen Legend", che a partire dalle ore 23:00 riproporrà i più celebri ...

Trento. Concerto di Capodanno in piazza Duomo con la leggenda dei Queen : Visto il grandissimo successo che sta riscuotendo il film “Bohemian Rapsody” nei cinema di tutto il mondo in queste ultime

Un record l’instore di Laura Pausini a Milano con un bagno di folla in piazza Duomo : tutti i video dell’evento : L'instore di Laura Pausini a Milano è stato un successo. Non ci si poteva aspettare altrimenti dall'operazione Fatti sentire ancora, che a sorpresa ha portato l'artista di Solarolo a condurre il primo firma copie della sua lunga carriera. Il repack ha debuttato al primo posto della classifica Fimi a una settimana dal rilascio ed è stato protagonista dell'evento che è iniziato con un breve set acustico nel quale ha portato Frasi a metà, Il ...

