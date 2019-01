Il virologo Burioni | “Ci sono cose che non devono circolare Ci sono genitori spaventati

Beppe Grillo con il virologo Roberto Burioni per la scienza e i vaccini : Roma, 10 gen., askanews, - 'Il progresso della scienza deve essere riconosciuto come un valore universale dell'umanità e non può essere negato o distorto per fini politici e/o elettorali'. Lo scrive ...

Vaccini - il virologo Burioni : “Felice che Grillo abbia cambiato idea” : “Questo e’ stato un tentativo, lanciato da me e dal mio collega e amico Guido Silvestri, che lavora negli Usa, di trovare un punto comune che sancisca che la scienza e’ fondamentale per la nostra societa’. Il bello e’ che oggi due persone a cui noi abbiamo proposto di associarsi a questo appello, Matteo Renzi e Beppe Grillo, hanno detto si’, e questo e’ importante“: lo ha dichiarato, a ‘Uno, ...

Vaccini - la svolta : Beppe Grillo firma il «Patto per la scienza» promosso dal virologo Roberto Burioni : Il documento che mette d’accordo il leader M5S e Matteo Renzi: «Mi impegno a non sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica»

Per Burioni 'i migranti si infettano in Italia' - ma è bufera sul virologo pro-vax : Secondo Roberto Burioni sarebbero gli italiani ad infettare i migranti e non viceversa. La tesi del celebre virologo, icona “pro-vax” e star dei social dalle simpatie politiche ormai abbastanza note (si veda la partecipazione all’annuale convention di Matteo Renzi alla stazione Leopolda di Firenze), ha scatenato una tanto prevedibile quanto rumorosa ondata di polemiche in rete. A scatenare il dibattito è stato un post apparso sul sito del ...

Il giovane candidato nella bufera per le critiche al virologo Burioni : Il giovane politico, 30 anni e una laurea in filosofia, ha cercato di spiegare un errore che avrebbe commesso il Pd negli utlimi anni, quello di aver "elevato a scienza vera e assoluta quelle che ...

Pd - bufera sul giovane candidato : “Non umiliamo chi è svantaggiato come fa un Burioni qualsiasi”. Attacchi da politici e dal virologo : “Occupiamoci di chi è svantaggiato, del 99% delle persone che non hanno la possibilità di far parte del ‘meglio’ della società. E non umiliamoli se avanzano dei dubbi come un Burioni qualsiasi“. Queste le parole del giovane candidato alla segreteria del Pd, Dario Corallo, pronunciate ieri dal palco dell’Assemblea nazionale del partito. Su Corallo, da stamattina, sono partiti gli Attacchi e le critiche da parte del ...