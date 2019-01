Il Tar di Lecce blocca il progetto | No all' università islamica

Allerta meteo Puglia : gelo e forti nevicate in arrivo - neve anche verso Bari - Taranto e Lecce : Una mattinata apparentemente calma, soleggiata e non molto fredda in Puglia quest'oggi : sicuramente la situazione attuale potrebbe trarre in inganno molti di noi visto che il tempo è destinato a...

Allerta meteo Puglia : gelo e forti nevicate in arrivo - neve anche verso Bari - Taranto e Lecce : Una mattinata apparentemente calma, soleggiata e non molto fredda in Puglia quest'oggi : sicuramente la situazione attuale potrebbe trarre in inganno molti di noi visto che il tempo è destinato a...

'Quelli dei si' - in 2000 da Lecce per manifesTare per lo sviluppo del Paese. Derniolo : 'PunTare sulle infrastrutture' : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Lecce - pm arrestato per corruzione : sesso anche per piloTare l’esame da avvocato in programma l’11 dicembre : L’aiuto durante l’esame da avvocato presumibilmente a fronte della richiesta di rapporti sessuali. Il pm della Procura di Lecce, Emilio Arnesano, da giovedì 6 dicembre nel carcere di Potenza, stava “di recente programmando di interferire sullo svolgimento delle prove scritte”, fissate per la prossima settimana, dall’11 al 13 dicembre. È questo che ha spinto la Procura lucana ad accelerare nella richiesta di custodia cautelare ...

Lecce - arrestato il pm Arnesano Favori e sesso per piloTare indagini : Il sostituto procuratore di Lecce Emilio Arnesano e' stato arrestato su disposizione del gip di Potenza, nell'ambito di un'inchiesta su un presunto scambio di Favori con alcuni dirigenti dell'Asl salentina. In carcere e' finito anche Carlo Siciliano Segui su affaritaliani.it

"Corruzione e favori sessuali" : arrestati un pm e dirigenti saniTari a Lecce : La Guardia di finanza ha eseguito un'ordinanza della procura di Potenza, competente sui magistrati del distretto della Corte...

Lecce - arrestato pm : favori e prestazioni sessuali per aggiusTare indagini sull'Asl : Emilio Arnesano in carcere come il dirigente dell'azienda sanitaria Carlo Siciliano, ai domiliari il dg Narracci e an'avocatessa che avrebbe offerto prestazioni sessualiper farpilorarealmagistrato i procedimenti da lei seguiti

Nasce a Lecce la Cantina degli Spiriti - il primo scrigno del netTare degli dei nel Salento : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Curva Nord del Lecce a Lorusso e Pezzella - sabato 1 dicembre scopertura della Targa al 'Via del Mare' : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Qualità della vita - Lecce prima provincia in Puglia. Peggiorano Brindisi e Taranto : Un'economia che non contribuisce come dovrebbe, dunque, a risollevare il tenore di vita, per il quale, anzi, peggioriamo tutti : Taranto perde 21 posizioni, diventando 65esima; Brindisi ne perde 18, ...

Terremoto di 3.5 nel Barese : paura e gente in strada a Matera - Lecce e Taranto : Una scossa di Terremoto è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in provincia di Bari alle 13.45. Il sisma, secondo le rilevazioni dell'Ingv, è stato di magnitudo 3.5 a...

Terremoto di 3.5 in Puglia - paura a Bari - Lecce e Taranto. «Gente in strada a Matera» : Una scossa di Terremoto è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in provincia di Bari alle 13.45. Il sisma, secondo le rilevazioni dell'Ingv, è stato di magnitudo 3.5 a...