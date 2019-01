Il popolo ' Sì Tav' delle Madamin a Torino bissa il successo in piazza

Torino - il popolo Sì Tav torna a farsi sentire : 30mila in piazza - c'è anche la Lega : Il popolo Sì Tav di nuovo in piazza a Torino per chiedere che non si fermi l'Alta Velocità Torino-Lione. Alla manifestazione ha partecipato anche la Lega in contrasto con la posizione del Movimento 5 ...

##popolo sì Tav delle Madamin a Torino bissa successo in piazza : Torino, 12 gen., askanews, -Il popolo si' Tav, torna a mobilitarsi a Torino. Le sette 'Madamin' di 'Si'Torino va avanti', assieme all'ex sottosegretario ai Trasporti Mino Giachino e ad Ossevatorio 21 ...

Il popolo del Sì alla Tav si prepara a tornare in piazza : Si riaccende il dibattito sulla Tav Torino-Lione in attesa di conoscere l'esito dell'analisi costi-benefici. Il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino ribadisce la necessità di una decisione rapida da parte del governo "che ora non ha più alibi, i dati tecnici ci sono, li completi e poi dica un sì o un no". In caso di parere negativo, Chiamparino si è detto pronto "a ...

Sì alla Tav : anche il popolo veneto scende in piazza a Verona contro la politica del non fare : Credo che la Tav non possa essere fermata', ha proseguito Lucia Perina, 'e fanno bene le imprese e le tante associazioni a sostenerla, perchè ci consente di restare agganciati al treno dell'economia ...

Torino - scende in piazza il popolo dei 'No-Tav'. "Siamo in 70mila" : A quasi un mese dalla manifestazione dei 40mila favorevoli all'alta velocità Torino-Lione, manifestano i contrari. Grillo contestato a Roma: "M5S ha tradito"

No Tav : Giornata orgoglio di popolo che non si fa intimidire : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Torino - scende in piazza il popolo dei 'No-Tav' : A quasi un mese dalla manifestazione dei 40mila favorevoli all'alta velocità Torino-Lione, manifestano i contrari. Il questore: "Nessuna preoccupazione

Tav - a Torino in piazza il popolo del sì 'Siamo 30mila'. Lega contro M5S : ... della politica, del sindacato, imprenditori, lavoratori, giovani e anziani, volontari olimpici e gente comune che hanno accolto l'invito della vigilia, nessuna bandiera di appartenenza politica né ...

Il popolo Sì TAV riempie Torino : 40 mila in piazza : ... dove salgono le sette donne del Comitato Sì, Torino va avanti , Mino Giachino, promotore del Sì Tav-Sì Lavoro, Gianmarco Moschella, studente di Economia, e Guglielmo Nappi, studente di Ingegneria ...

Tav - il popolo del "Sì" all'Alta Velocità scende in piazza a Torino : «Siamo 30mila» : Grande affluenza in piazza Castello dove sulle note della canzone di Jovanotti 'Io penso positivo' ha avuto inizio la mobilitazione promossa da 'Sì, Torino va avanti'. Secondo...

Oggi in piazza il popolo del Sì alla Tav : a Torino la protesta parte dalle donne : L'hanno chiamata 'la protesta gentile' ed è questo - insieme con i suoi temi trasversali e la sua vocazione, politica ma non partitica - ad averla resa così popolare. Oggi si misura con i numeri veri,...

Oggi in piazza il popolo del Sì alla Tav : a Torino la protesta parte dalle donne : Le due sindache d’Italia affrontano Oggi la prova più dura. In un’aula del Palazzo di giustizia Virginia Raggi attende il suo destino: la procura ha chiesto dieci mesi per falso in atto pubblico contestando la nomina a responsabile del settore Turismo di Renato Marra, fratello di Raffaele, all’epoca braccio destro della sindaca di Roma. Su Chiara A...

Il popolo del "Sì Tav" alla prova della piazza dopo la mobilitazione online : Il popolo del Sì alla Tav, dopo avere accolto l'appello rimbalzato sui social in queste settimane, si prepara a scendere in piazza, sabato mattina, per dire che la città non è contro la Torino-Lione. Senza bandiere di partito e senza etichette politiche, solo il tricolore e la bandiera dell'Europa. A raccogliere l'invito, secondo gli organizzatori, sono decine di migliaia di persone che in ...