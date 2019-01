Il Polo Nord magnetico migra dal Canada alla Siberia L’esperto Ingv | “Possibile segno di

ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 gennaio 2019) Ilstando, spostandosi dalverso la. Ne dà notizia la rivista Nature, che anticipa i contenuti del nuovo Modelloglobale, il World magnetic model. Questo nuovo report scientifico che descrive le caratteristiche del campoterrestre aggiornando quello del 2015, era in programma per il 2020, ma gli esperti hanno deciso di anticiparlo al 2019 proprio per dare conto dellazione del. La presentazione del nuovo modello era in calendario il 15 gennaio, ma è stata spostata al giorno 30. Colpa dello shutdown Usa, il blocco delle attività amministrative del Governo federale, deciso dal presidente Trump per il mancato accordo con il Congresso, dove i Democratici hanno la maggioranzaCamera dei Rappresentanti, sul finanziamento di un muro al confine tra Stati Uniti e Messico, cavallo di battaglia della ...