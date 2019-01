Il ' pensiero stupendo' di Donato Toma | una grande star in Molise Yoko Ono o Carla Bruni?

Compleanno Schumacher - pensiero stupendo della Mercedes : il tweet di auguri è davvero strepitoso [FOTO] : Il team campione del mondo ha voluto celebrare in maniera particolare i cinquant’anni di Michael Schumacher Prima la Ferrari, poi anche la Mercedes. A ruota tutte le altre scuderie, che non possono e non vogliono evitare di fare gli auguri a Michael Schumacher per il suo cinquantesimo Compleanno. Il team campione del mondo ha scelto un tweet particolare, componendo un bellissimo collage con tutte le immagini dell’ex pilota ...