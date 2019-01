Il neopapà Ricky Martin stasera primo ospite internazionale di C' è Posta per Te

Blastingnews

(Di sabato 12 gennaio 2019)alle 21,25 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di C'èper Te. Maria De Filippi torna a raccontare storie di drammi famigliari, coppie felici, gente che vuole cucire dei rapporti o rivedere vecchie conoscenze. Ai momenti più seri si alterneranno, come ogni anno, minuti di svago e momenti in cui sorridere, magari perché in studio un anziano signore vuole rincontrare il suoamore o dei ragazzi vogliono fare una sorpresa alla madre facendole conoscere il suo attore preferito. A collaborare con Maria ci saranno vip e ospiti internazionali. Questa sera arriverà in studio, popstar portoricana, da poco reduce dal successo ai Golden Globe per la serie 'The assassination of Gianni Versace' e felice, in questi giorni, per la neopaternità. Il cantante e attore è di nuovo diventato padre di una bambina., la prima starLa ...