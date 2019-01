IL GIORNALE CHE TUTTI ASPETTAVAMO | E' ARRIVATO LA NUOVA RIVISTA SOVRANITA'

Quelli che... dopo il tg - cancellato il teleGIORNALE satirico di Luca e Paolo : al suo posto un talk show : La mannaia del nuovo direttore di Raidue si è abbattuta anche contro Luca e Paolo e il loro 'Quelli che... dopo il Tg', il telegiornale satirico che va in onda proprio dopo il Tg2 delle 20.30. Lo show ...

Open è online : tutto quello che c'è da sapere sul GIORNALE di Mentana : Esordio per il giornale online ideato dal giornalista di La7. Massimo Corcione, già vice direttore di Mentana ai tempi del...

Di Battista - Il GIORNALE : “Debiti della srl di famiglia”. Lui : “Azienda in crisi. Tra i dipendenti non pagati anche mia sorella” : “Ebbene sì, la nostra azienda va avanti, con enormi difficoltà. Mio padre, ad oltre 70 anni, lavora come un matto. Il carico fiscale è enorme. L’azienda ha avuto difficoltà a pagare puntualmente i 3 dipendenti (tra cui mia sorella). Ciononostante l’azienda tira avanti, così come tante altre”. Alessandro Di Battista risponde con un post su Facebook all’articoo pubblicato oggi da Il Giornale che parlava della Di.Bi Tec. S.r.l., ...

Leggeva il GIORNALE al bar e stava sui social : smascherato falso cieco con due pensioni : La Guardia di Finanza ha denunciato un 60enne residente a Pont Canavese. Le indagini sono partite dopo una segnalazione

Papa Francesco al Messaggero : «Questo è l?unico GIORNALE CHE leggo» : «Gran parte delle informazioni le prendo dal Messaggero. È l?unico giornale che leggo. Mi hanno sconsigliato, a volte. È facile per me leggerlo, lo sfoglio a volte un...

Travaglio vs Vauro : "Non leggi il GIORNALE CHE ti ospita" - "Non difendi più la libertà di satira" : Travaglio precisa. Dopo il duro attacco ricevuto dal suo vignettista Vauro che lo ha accusato di avergli censurato la vignetta su Toninelli e la Tav, il direttore de Il Fatto Quotidiano ha voluto mettere i puntini sulle 'i' in merito alla vicenda:"Se Vauro leggesse il giornale che ospita le sue vignette, saprebbe che e` in corso un'analisi costi-benefici sul Tav come su tutte le opere pubbliche, disposta da Toninelli, al termine della quale il ...

Fugatti - la Lega e il crocifisso ''BigJim'' usato per dividere. Anche il GIORNALE della diocesi prende posizione : ''Ai simboli devono ... : TRENTO . ''Usare il crocifisso come un BigJim qualunque è blasfemo. La croce è segno di protesta contro peccato, violenza, ingiustizia e morte. Non è MAI un segno identitario. Grida l'amore al ...

La lista nera dei 5 Stelle : c'è anche "il GIORNALE" tra quelli da imbavagliare : Quanto ai giornali cattivi e da punire, la loro colpa - spiega il blog delle Stelle - è di avere 'editori impuri', ossia rei di 'interessi nel business e nella politica'. Il che, detto dal blog della ...

Il GIORNALE CHE sfornava pubblicisti : Di Maio promosso - Cesaro bocciato : ...ha fatto aprire un procedimento disciplinare contro Di Maio dall'Ordine campano a cui il vicepremier è iscritto dal 2007 quando nessuno avrebbe mai potuto immaginare la sua grande ascesa politica. ...