Il CEO di Gearbox è accusato di frode per 12 milioni di dollari dall' ex legale dello

(Di sabato 12 gennaio 2019) Randy Pitchford è l'ex CEO died è statodi appropriazione indebita, riporta Eurogamer.Secondo le accuse, mossegli'avvocato Wade Callender, Pitchford avrebbe violato i suoi doveri legali stipulando un accordo con Take-Two per ricevere la cifra di 12dicome bonus penale, i quali li avrebbe ricevuti direttamente tramite la sua società personale chiamata "Pitchford Entertainment Media Magic, LLC". Secondo l'avvocato Callender, che ha lavorato indal 2010 al 2018, questo bonus sarebbe stato un anticipo sui diritti d'autore verso la serie Borderlands, soldi che però sarebbero dovuti andare ae non nelle sue tasche.Un rappresentante della società dichiara: "Queste accuse mosse da un ex dipendente scontento sono assurde, senza alcun fondamento nella realtà o nella legge. Siamo impazienti di affrontare questa cosa in tribunale e non ...