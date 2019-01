Il candidato alle presidenziali Usa che vuole il reddito universale di base

Renzi spiazza i renziani : di nuovo candidato alle primarie? : Matteo Renzi candidato al Congresso del Pd. Un clamoroso tris, dopo le ultime due primarie vinte con percentuali da record e dopo il " non mi occupo del Congresso " assicurato dallo stesso senatore ...

Hong Kong ha respinto un candidato alle elezioni accusandolo di sostenere “implicitamente” l’indipendenza dalla Cina : La autorità di Hong Kong hanno vietato al parlamentare Eddie Chu di candidarsi alle elezioni locali della cittadina di Yuen Long, accusandolo di sostenere “implicitamente” l’indipendenza di Hong Kong dalla Cina. Chu, che è un ex giornalista, aveva cercato inutilmente

Napoli - de Magistris punta alle Europee : 'Ma io non sarò candidato' : 'Io non sono candidato. Ringrazio chi chiede una mia candidatura, ma ora è importante aver lanciato un appello per unire esperienze differenti che si riconoscono in valori comuni'. Così si è espresso ...

L'affondo del candidato dem : "Il Pd è morto - mi candido per strapparlo alle pippe" : Gli ultimi sondaggi lo danno al 4,9% nella corsa alla segreteria del Partito Democratico . Ma Dario Corallo , trentenne romano ex ufficio stampa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali all'...

Varoufakis : 'Tifo per il Napoli. De Magistris? Lo vorrei mio candidato alle Europee' : ... così ad Un Giorno da pecora, su Rai Radio1, l'economista ed ex ministro dell'Economia greco Yanis Varoufakis . L'intervista - condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari - andrà in onda nella puntata ...

Pd - lo sfogo del giovane candidato contro i dirigenti : “Avete fallito - alle prossime elezioni prenderemo una mazzata” : “In questi anni il Pd si è preoccupato più della felicità dei mercati che della felicità delle persone. È per questo che, cari dirigenti, avete fallito. Ed è per questo che io, insieme a quelli che voi avete tradito, ci candidiamo a ricostruire il Partito democratico dalle sue fondamenta”. Così il più giovane candidato alla segreteria del Pd, Dario Corallo, dal palco dell’assemblea nazionale dem. Corallo, 30 anni, si è candidato lo ...

Alla manifestazione Si Tav si alza la stella di Cirio : sarà lui il candidato del centrodestra alle Regionali : Attorno al palco allestito da Forza Italia in piazza del Municipio per dire si Alla Tav diventa definitiva, per il partito di Berlusconi ma anche per gli alleati di Lega e Fratelli d'Italia, la ...

